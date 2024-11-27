ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Баварии» в матче футбольной Лиги чемпионов

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и совершил шесть сейвов. Матч с «Баварией» стал для вратаря шестой игрой за парижский клуб, куда он перешел из «Краснодара» летом. Ранее россиянин провел за ПСЖ четыре матча в чемпионате Франции, один раз он сыграл в Лиге чемпионов. Три матча Сафонов отстоял «на ноль».