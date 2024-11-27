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ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Баварии» в матче футбольной Лиги чемпионов

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты германской «Баварии» дома со счетом 1:0 обыграли французский «Пари Сен-Жермен» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 38-й минуте забил Ким Мин Джэ. На 57-й минуте нападающий ПСЖ Усман Дембеле получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и совершил шесть сейвов. Матч с «Баварией» стал для вратаря шестой игрой за парижский клуб, куда он перешел из «Краснодара» летом. Ранее россиянин провел за ПСЖ четыре матча в чемпионате Франции, один раз он сыграл в Лиге чемпионов. Три матча Сафонов отстоял «на ноль».

«Бавария» и ПСЖ провели 14-й очный матч в Лиге чемпионов, «Бавария» одержала восьмую победу, парижане были сильнее шесть раз. В 2020 году команды встретились в финале Лиги чемпионов, тогда мюнхенский клуб одержал победу со счетом 1:0 и завоевал свой шестой трофей, ПСЖ впервые играл в финале главного клубного турнира Европы.

«Бавария» после 5 туров набрала 9 очков, ПСЖ — 4. В следующем туре мюнхенцы 10 декабря проведут гостевую встречу против украинского «Шахтера», ПСЖ в этот же день на выезде сыграет с австрийским «Зальцбургом».

Результаты других матчей дня и турнирное положение

В других матчах игрового дня итальянский «Милан» на выезде победил словацкий «Слован» (3:2), испанский «Атлетико» в гостях разгромил чешскую «Спарту» (6:0), итальянская «Аталанта» крупно переиграла швейцарский «Янг Бойз» (6:1). Германский «Байер» дома со счетом 5:0 разгромил «Зальцбург», английский «Арсенал» в Лиссабоне был сильнее местного «Спортинга» (5:1).

Испанская «Барселона» одержала домашнюю победу над французским «Брестом» (3:0), польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил 100-й мяч в Лиге чемпионов и стал третьим игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси (129) и португальца Криштиану Роналду (140), который достиг этой отметки. «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с нидерландским «Фейенордом», команда из Роттердама смогла уйти от поражения, уступая со счетом 0:3 к 75-й минуте. Итальянский «Интер» минимально переиграл на своем поле германский «Лейпциг» (1:0).

«Интер» является лидером турнирной таблицы с 13 очками, по 12 очков у «Барселоны» и английского «Ливерпуля», 11 очков набрала «Аталанта». По 10 очков набрали «Байер», «Монако», «Арсенал», «Спортинг» и «Брест», 9 очков, помимо «Баварии», у германской «Боруссии», английской «Астон Виллы», «Атлетико» и «Милана», «Манчестер Сити» набрал 8 очков.

По 7 очков у итальянского «Ювентуса», французского «Лилля», шотландского «Селтика», хорватского «Динамо» и «Фейенорда», по 6 — у испанского «Реала», португальской «Бенфики» и бельгийского «Брюгге», 5 очков набрал нидерландский ПСВ. Помимо ПСЖ, по 4 очка набрали германский «Штутгарт», «Шахтер» и «Спарта», по 3 очка у «Зальцбурга» и испанской «Жироны». Итальянская «Болонья» набрала 1 очко, «Лейпциг», «Слован», «Янг Бойз», австрийский «Штурм» и сербская «Црвена Звезда» идут без набранных баллов.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Бавария
1:0
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
26.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Луис Энрике
Голы
Бавария
Ким Мин Джэ
38′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
2
Дайот Упамекано
3
Ким Мин Джэ
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
77′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
23
Саша Боэ
10
Лерой Сане
72′
7
Серж Гнабри
84′
11
Кингсли Коман
68′
72′
17
Майкл Олисе
77′
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
57′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
71′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
37′
57′
8
Фабиан Руис
83′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
65′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
72′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
ПСЖ
Барселона
Милан
Атлетико
Интер
Лига чемпионов: таблица и календарь