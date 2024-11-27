ПСЖ с Сафоновым в составе проиграл «Баварии» в матче футбольной Лиги чемпионов

Мяч на 38-й минуте забил Ким Мин Джэ. На 57-й минуте нападающий ПСЖ Усман Дембеле получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и совершил шесть сейвов. Матч с «Баварией» стал для вратаря шестой игрой за парижский клуб, куда он перешел из «Краснодара» летом. Ранее россиянин провел за ПСЖ четыре матча в чемпионате Франции, один раз он сыграл в Лиге чемпионов. Три матча Сафонов отстоял «на ноль».
«Бавария» и ПСЖ провели 14-й очный матч в Лиге чемпионов, «Бавария» одержала восьмую победу, парижане были сильнее шесть раз. В 2020 году команды встретились в финале Лиги чемпионов, тогда мюнхенский клуб одержал победу со счетом 1:0 и завоевал свой шестой трофей, ПСЖ впервые играл в финале главного клубного турнира Европы.
«Бавария» после 5 туров набрала 9 очков, ПСЖ — 4. В следующем туре мюнхенцы 10 декабря проведут гостевую встречу против украинского «Шахтера», ПСЖ в этот же день на выезде сыграет с австрийским «Зальцбургом».
Результаты других матчей дня и турнирное положение
В других матчах игрового дня итальянский «Милан» на выезде победил словацкий «Слован» (3:2), испанский «Атлетико» в гостях разгромил чешскую «Спарту» (6:0), итальянская «Аталанта» крупно переиграла швейцарский «Янг Бойз» (6:1). Германский «Байер» дома со счетом 5:0 разгромил «Зальцбург», английский «Арсенал» в Лиссабоне был сильнее местного «Спортинга» (5:1).
Испанская «Барселона» одержала домашнюю победу над французским «Брестом» (3:0), польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский забил 100-й мяч в Лиге чемпионов и стал третьим игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси (129) и португальца Криштиану Роналду (140), который достиг этой отметки. «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с нидерландским «Фейенордом», команда из Роттердама смогла уйти от поражения, уступая со счетом 0:3 к 75-й минуте. Итальянский «Интер» минимально переиграл на своем поле германский «Лейпциг» (1:0).
«Интер» является лидером турнирной таблицы с 13 очками, по 12 очков у «Барселоны» и английского «Ливерпуля», 11 очков набрала «Аталанта». По 10 очков набрали «Байер», «Монако», «Арсенал», «Спортинг» и «Брест», 9 очков, помимо «Баварии», у германской «Боруссии», английской «Астон Виллы», «Атлетико» и «Милана», «Манчестер Сити» набрал 8 очков.
По 7 очков у итальянского «Ювентуса», французского «Лилля», шотландского «Селтика», хорватского «Динамо» и «Фейенорда», по 6 — у испанского «Реала», португальской «Бенфики» и бельгийского «Брюгге», 5 очков набрал нидерландский ПСВ. Помимо ПСЖ, по 4 очка набрали германский «Штутгарт», «Шахтер» и «Спарта», по 3 очка у «Зальцбурга» и испанской «Жироны». Итальянская «Болонья» набрала 1 очко, «Лейпциг», «Слован», «Янг Бойз», австрийский «Штурм» и сербская «Црвена Звезда» идут без набранных баллов.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.