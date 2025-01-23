«Буде-Глимт» Хайкина выиграл у «Маккаби» в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Будё и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. Гостей вперед вывел Дор Перец (12-я минута). За норвежцев дубль оформил Каспер Хёг (39 и 65), забивший второй гол с пенальти, также отличился Хокон Эвьен (62). Хайкин совершил два сейва.