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«Буде-Глимт» Хайкина выиграл у «Маккаби» в матче Лиги Европы

«Буде-Глимт» выиграл у «Маккаби» в матче Лиги Европы, Хайкин совершил два сейва.

Источник: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, нанес поражение израильскому «Маккаби» из Тель-Авива в матче седьмого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Будё и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. Гостей вперед вывел Дор Перец (12-я минута). За норвежцев дубль оформил Каспер Хёг (39 и 65), забивший второй гол с пенальти, также отличился Хокон Эвьен (62). Хайкин совершил два сейва.

«Будё-Глимт» (13 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Маккаби» (6) занимает 29-ю строчку.

В заключительном туре, все матчи которого пройдут 30 января, «Будё-Глимт» сыграет в гостях с французской «Ниццей», а «Маккаби» на нейтральном поле примет португальский «Порту».

Буде-Глимт
3:1
Первый тайм: 1:1
Маккаби
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
23.01.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Жарко Лазетич
Голы
Буде-Глимт
Каспер Хег
39′
Хокун Эвьен
62′
Каспер Хег
64′
Маккаби
Дор Перец
12′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
25
Исак Дибвик Маатта
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
14
Ульрик Сальтнес
20
Фредрик Сьевольд
6
Юстейн Гундерсен
63′
2
Вилладс Нильсен
15
Фредрик Бьеркан
56′
63′
23
Йенс Петтер Хауге
26
Хокун Эвьен
82′
99
Нино Жугель
9
Каспер Хег
72′
19
Сондре Фет
27
Сондре Серли
82′
21
Андреас Хельмерсен
Маккаби
90
Рой Мишпати
3
Рой Ревиво
5
Идан Нахмиас
6
Тайрис Асанте
18
Неманья Стоич
45+2′
14
Йорис ван Оверем
42
Дор Перец
28
Иссуф Сиссоко
33
Хишам Лайюс
9
Дор Тургеман
78′
19
Элад Мадмон
77
Ошер Давида
39′
78′
20
Генри Аддо
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
6
Фолы
6
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Буде-Глимт
Маккаби
Лига Европы: таблица и календарь