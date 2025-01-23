«Буде-Глимт» Хайкина выиграл у «Маккаби» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, нанес поражение израильскому «Маккаби» из Тель-Авива в матче седьмого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча прошла в Будё и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:1. Гостей вперед вывел Дор Перец (12-я минута). За норвежцев дубль оформил Каспер Хёг (39 и 65), забивший второй гол с пенальти, также отличился Хокон Эвьен (62). Хайкин совершил два сейва.
«Будё-Глимт» (13 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Маккаби» (6) занимает 29-ю строчку.
В заключительном туре, все матчи которого пройдут 30 января, «Будё-Глимт» сыграет в гостях с французской «Ниццей», а «Маккаби» на нейтральном поле примет португальский «Порту».