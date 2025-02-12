Дембеле в «ПСЖ» не хуже Мбаппе, «Боруссия» уничтожила «Спортинг», «Ювентус» дожал ПСВ

Парижский класс
«Брест» очень кусачая команда. Как во Франции, так и в ЛЧ. Однако сенсационному дебютанту главного клубного турнира Старого Света с его скромным составом сложно против топ-клубов. По ходу основного этапа команда Эрика Руа брала свои очки, а с «Барселоной» и «Реалом» дважды получила по 0:3.
С «ПСЖ» — та же история, чем-то похожая на игру национального первенства десятидневной давности. В первый день февраля «Брест» прилично напрягал парижан, однако в протоколе значились цифры 2:5. Правда, тот результат обманчив, потому что на самом деле команде Луиса Энрике пришлось понервничать. «Брест» отыгрывался, сокращал отставание до минимума, но в итоге пропустил два мяча незадолго до финального свистка.
В Генгаме, где «Брест» принимает своих соперников из-за несоответствия домашней арены требованиям ЛЧ, все было очень похоже. Хозяева, пропустив быстрый гол с пенальти, сами не раз были близки к успеху. В первом тайме попали в штангу. В начале второго в каркас ворот пробил Сима, и тут же «ПСЖ» забил в третий раз. Да, из-за офсайда у Барколя взятие ворот отменили, но это несколько сбило «пиратов» с ритма. А класс фаворита никуда не делся, и Дембеле, сначала испортив блестящий пас Жоау Невеша пяткой, чуть позже оформил дубль.
Форвард, у которого в начале сезона были проблемы с Луисом Энрике, проводит самый яркий этап в своей карьере. С 23 мячами с учетом всех турниров — до игры «Реала» в Манчестере он делил звание лучшего французского бомбардира сезона с Мбаппе (у Килиана теперь 24 результативных удара). В том числе благодаря яркой игре Дембеле еще недавно находившийся в шаге от провала «ПСЖ» выиграл четыре подряд лигочемпионских матча. Таких серий у парижан не было с сезона-2020/21. Что до Кварацхелии, который в минувшую пятницу забил свой первый гол во Франции, то во вторник Хвича вышел на замену на 67-й минуте уже при счете 3:0.
Перишич снова в игре
В первый сезон работы Петера Боса в Эйндховене ПСВ переписывал клубные рекорды и по пути к чемпионскому титулу первый и единственный раз проиграл в национальном первенстве в 27-м туре. Все было неплохо и во втором полугодии-2024, однако 2025-й начался совсем не радужно. С одной стороны, голландцы отлично провели ключевой отрезок в ЛЧ, обыграв «Црвену Звезду» и выставив в заключительном туре основного этапа второй состав «Ливерпуля» (оба раза по 3:2). Вместе с тем в чемпионате Нидерландов за месяц ПСВ потерял девять (!) очков и пропустил на первое место «Аякс».
Так что мало кто верил в гостей в Турине. Они же в целом смотрелись достойно. Справившись со стартовым штурмом «Ювентуса», эйндховенцы довольно опасно огрызались и могли открыть счет, но все же бьянконери выиграли первый тайм благодаря активности Гатти. Подключившись в атаку, центральный защитник здорово обострил игру, а когда гости вроде бы отбились, отработал эпизод до конца, а вылетавший из штрафной мяч в сетку отправил Маккенни.
Развить успех после перерыва мог активно вышедший на замену Мбангула. После подачи Веа он пробил с отскоком от газона, однако с линии ворот мяч головой выбил Фламинго. Этот эпизод развернул все на 180 градусов, а отыгрались гости благодаря ветерану Перишичу, чьих голов в ЛЧ не видели с ноября 2020 года.
Казалось, хорват доигрывает на пенсии в воспитавшем его «Хайдуке», однако летом Иван расторг контракт из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Теперь же в свои 36 лет Перишич — автор самого возрастного гола ПСВ в главном еврокубке. Его, впрочем, не хватило даже для ничьей.
В концовке сработала ставка на молодежь, и брошенные в бой джокеры организовали победную атаку. Мбангула все же забил, когда после прострела Франсишку Консейсау вратарь отбил мяч точно на ногу форварду. «Юве», впервые под началом Тиагу Мотты выдавший серию из трех побед в официальных матчах, празднует, но в этой паре еще ничего не ясно.
Ковач меняет «Боруссию»?
«Боруссия» и «Спортинг» по ходу сезона успели поменять тренеров. Причем лиссабонцы делали это дважды, но есть нюанс. В Дортмунде погорячились с назначением Нури Шахина, и у клубных боссов не было вариантов, кроме отставки специалиста. «Шмели» хотели тренера с именем, но в разгар сезона поочередно отпали кандидатуры Эрика тен Хага, Себастьяна Хенесса, Ральфа Рангника и даже Луи ван Гала. А в итоге после затянувшихся переговоров, в которых камнем преткновения едва не стали сроки контракта, назначили Нико Ковача. Хорват отказывался от схемы «полгода плюс сезон» и все же выбил полноценное полуторагодичное соглашение. Пока же Ковач торговался, «Боруссию» тренировал датчанин Майк Тулльберг, сейчас вернувшийся к работе с командой U-19.
Что до «Спортинга», то в Лиссабоне все было идеально, но потом за Рубеном Аморимом пришел «МЮ». Надежды на работавшего в клубной системе экс-защитника сборной Португалии Жоау Перейру не оправдались. Тот продержался в новой должности полтора месяца, и под новый год его поменяли на Руя Боржеша, который сумел вывести «львов» из кризиса.
Они снова на первом месте с четырехочковым отрывом от «Бенфики», и перед игрой на родном «Жозе Алваладе» качественно работавший с португальскими середняками специалист заявил: «У нас серьезный соперник, но я хочу завтра победить». А серьезность намерений хозяев довольно быстро продемонстрировал выстрел едва не сломавшего перекладину Араухо.
Однако не забил ни он, ни его партнеры, и вторая половина прошла под диктовку «Боруссии». Ирония судьбы заключается в том, что через минуту после появления на поле лучшего снайпера «Спортинга» Дьекереша забил не швед, а отличившийся в нынешнем турнире уже 10-й раз снайпер дортмундцев Гирасси.
С подачи Брандта гвинеец головой по дуге отправил мяч в дальний угол. Вскоре — уже с передачи Гирасси — коленом перевел мяч в сетку Гросс, а в концовке Адейеми на пустой угол вывел Брандт. Смазав свою премьеру в игре со «Штутгартом» (1:2), Ковач фактически гарантировал «Боруссии» выход в ⅛ финала и заодно напомнил, какая команда в прошлом турнире играла в решающем матче с «Реалом».
Статистика дня
1-м футболистом французского клуба, который провел 100 матчей в ЛЧ, стал защитник «ПСЖ» Маркиньос. Если же считать дореформенный Кубок чемпионов, то бразилец на одну игру отстает от рекорда голкипера Манданда.
4 матча подряд «ПСЖ» забивает не менее трех мячей. Это лучшая серия парижан в турнире с 2017 года, когда их тренировал Унаи Эмери.
4 раза забивал командам Карло Анчелотти в ЛЧ нападающий «Манчестер Сити» Холанн. Чаще итальянского специалиста огорчал только Криштиану Роналду (6).
6 (=3−3) матчей «Реал» не мог выиграть на «Этихаде». Во вторник худшая серия мадридцев на одном стадионе была прервана (3:2).
9 ударов по воротам «Ман Сити» за первый тайм нанесли футболисты «Реала». Это больше, чем набралось у мадридцев за 120 минут прошлогоднего четвертьфинала с тем же соперником.
12 поражений — повторение худшего результата за время работы Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити». Столько же раз горожане проиграли в сезоне-2019/20.
25 лет и 172 дня — самый молодой средний возраст стартового состава «Ювентуса» в матче плей-офф.
29 пенальти назначил установивший судейский рекорд турнира Клеман Тюрпен. Француз превзошел немца Феликса Брыха.
39 раз пропускал с 11-метровых «Реал». Мадридцы с отрывом самая наказываемая команда в истории турнира. Далее идет «Барселона», которой с точки забивали 32 раза.
53 гола — рекорд для игроков не старше 26 лет. Во вторник Холанн превзошел достижение Лионеля Месси (51).
56 матчей провел в главном еврокубке защитник «ПСЖ» Хакими. Он установил рекорд для марокканских футболистов, опередив Рияда Махреза.
Автор: Андрей Кузичев