Дембеле в «ПСЖ» не хуже Мбаппе, «Боруссия» уничтожила «Спортинг», «Ювентус» дожал ПСВ

Форвард, у которого в начале сезона были проблемы с Луисом Энрике, проводит самый яркий этап в своей карьере. С 23 мячами с учетом всех турниров — до игры «Реала» в Манчестере он делил звание лучшего французского бомбардира сезона с Мбаппе (у Килиана теперь 24 результативных удара). В том числе благодаря яркой игре Дембеле еще недавно находившийся в шаге от провала «ПСЖ» выиграл четыре подряд лигочемпионских матча. Таких серий у парижан не было с сезона-2020/21. Что до Кварацхелии, который в минувшую пятницу забил свой первый гол во Франции, то во вторник Хвича вышел на замену на 67-й минуте уже при счете 3:0.