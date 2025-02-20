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«Бетис» и «Борац» пробились в ⅛ финала Лиги конференций

Испанский «Бетис» и «Борац» из Баня-Луки пробились в ⅛ финала Лиги конференций.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Испанский «Бетис» и боснийский «Борац» из Баня-Луки стали участниками ⅛ финала футбольной Лиги конференций по итогам раунда плей-офф.

«Бетис» в четверг проиграл дома, в Севилье, бельгийскому «Генту» со счетом 0:1 в ответном стыковом матче, но прошел дальше за счет крупной выездной победы (3:0). Единственный мяч в матче в Севилье забил Арчи Браун на 87-й минуте, а на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Витора Роке (82).

«Борац», в свою очередь, сыграл на выезде со словенской «Олимпией» из Любляны вничью со счетом 0:0. В первом матче команда из Республики Сербской одержала победу 1:0.

Также в ⅛ финала турнира пробился «Пафос», который в кипрском противостоянии одолел «Омонию» — 2:1. У «Пафоса» отличились Бруно (28) и Джонатан Силва (65), у «Омонии» отличился Стефан Йоветич (60). В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

Жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.

Бетис
0:1
Первый тайм: 0:0
Гент
Футбол, Лига конференций, Стыковые матчи
20.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Benito Villamarin
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Даниэль Миличевич
Голы
Гент
Арчи Браун
(Момоду Ламин Сонко)
87′
Составы команд
Бетис
25
Фран Вьейтес
6
Бернарду де Соуза Натан
15
Ромен Перро
8
Витор Роке
82′
9
Чими Авила
23′
10
Абде Эззалзули
3
Диего Льоренте
46′
5
Марк Бартра
23
Юссуф Сабали
58′
4
Джонни Кардозо
16
Серхи Альтимира
58′
22
Франсиско Роман Иско
46
Матео Флорес
79′
37
Дани Перес
7
Матеус дос Сантос Антони
58′
24
Айтор Руибаль
Гент
33
Дави Руф
3
Арчи Браун
4
Цуйоси Ватанабе
23
Джордан Торунарига
35
Жиль Де Мейер
16
Матиас Делорж
5
Леонарду Лопеш
40′
61′
24
Свен Кумс
15
Ацуки Ито
74′
9
Андри Лукас Гудьонсен
11
Момоду Ламин Сонко
87′
20
Тиагу Араужу
19
Франк Сурдез
74′
27
Тибе Де Влигер
45
Илларион Гур
61′
14
Данте Ванзейр
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
5
Фолы
15
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Дамиан Сильвестжак
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Гент
Лига конференций: таблица и календарь