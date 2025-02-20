«Бетис» и «Борац» пробились в ⅛ финала Лиги конференций

«Бетис» в четверг проиграл дома, в Севилье, бельгийскому «Генту» со счетом 0:1 в ответном стыковом матче, но прошел дальше за счет крупной выездной победы (3:0). Единственный мяч в матче в Севилье забил Арчи Браун на 87-й минуте, а на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Витора Роке (82).