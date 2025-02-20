«Бетис» и «Борац» пробились в ⅛ финала Лиги конференций

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Испанский «Бетис» и боснийский «Борац» из Баня-Луки стали участниками ⅛ финала футбольной Лиги конференций по итогам раунда плей-офф.
«Бетис» в четверг проиграл дома, в Севилье, бельгийскому «Генту» со счетом 0:1 в ответном стыковом матче, но прошел дальше за счет крупной выездной победы (3:0). Единственный мяч в матче в Севилье забил Арчи Браун на 87-й минуте, а на 82-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Витора Роке (82).
«Борац», в свою очередь, сыграл на выезде со словенской «Олимпией» из Любляны вничью со счетом 0:0. В первом матче команда из Республики Сербской одержала победу 1:0.
Также в ⅛ финала турнира пробился «Пафос», который в кипрском противостоянии одолел «Омонию» — 2:1. У «Пафоса» отличились Бруно (28) и Джонатан Силва (65), у «Омонии» отличился Стефан Йоветич (60). В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Жеребьевка ⅛ финала Лиги конференций пройдет 21 февраля в швейцарском Ньоне.