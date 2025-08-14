Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке

Еще один трофей в копилку парижан.

Источник: Reuters

Новый сезон — новая жизнь. «Тоттенхэм» официально начал ее в среду: без символа команды последних лет Сон Хын Мина и под руководством нового главного тренера Томаса Франка. Специалиста, который в «Брентфорде» выжимал из камней воду и прекрасно подходит не любящим серьезно тратиться «шпорам». А «ПСЖ» — с прежним тренером — верен себе, и каждое лето прощается с кем-то из своих звезд того периода, когда в Париж за катарские миллионы привозили все, что блестит.

Первый французский год Луис Энрике начал после прощания клуба с Месси и Неймаром. В прошлое летнее трансферное окно из золотой клетки в «Реал» упорхнул Мбаппе, а накануне суперкубкового матча об уходе объявил Доннарумма. И, как бы нам ни хотелось, на позициях Матвея Сафонова решение итальянца в лучшую сторону не сказалось. «ПСЖ» не пожалел 40 миллионов евро на экс-вратаря «Лилля» Шевалье. Молодой (23 года) кипер с большими перспективами, француз — в новую философию победителей Лиги чемпионов Люка вписывается идеально.

И это его, а не Доннарумму, еще в позапрошлом сезоне признавал лучшим в своем амплуа в лиге 1 профсоюз специалистов по работе с вратарями. За что — можно было увидеть, когда новичок парижан перевел через перекладину осложненный рикошетом удар Ришарлисона. «Тоттенхэм» же своей быстрой контратакой напомнил о временах Жозе Моуринью, когда соперников на пространстве разрывали Сон с Кейном. Тут же напарником бразильца выступил новичок Кудус. Но это оказалось иллюзией, а контуры новых «шпор» проглядывались не столь стремительно. В том числе в стандартах, которые считаются фирменной фишкой штаба Франка.

Именно так был открыт счет, причем подачу с центра поля выполнял голкипер Викарио. Шевалье сотворил маленькое чудо, сумев перевести в перекладину удар в упор в исполнении ожившего после забытья в «Баварии» Жоау Палиньи — однако на отскоке первым оказался ван де Вен. Причем «шпоры» не собирались после гола закрываться на своей половине. Напротив, первый тайм закончился попаданием в штангу (из офсайда), а второй начался с опасного удара Ришарлисона. Шевалье с ним справился, тогда как минуту спустя многие вспомнили как Доннарумму, так и Сафонова. Ромеро (снова центральный защитник!), замыкая подачу Сарра со штрафного, бил в противоход, но рядом с голкипером, однако Шевалье пропустил мяч в сетку между руками.

А что же «ПСЖ»? До своего привычного по второй части восхитительного прошлого сезона состояния парижанам было бесконечно далеко. В том числе в силу кадровых причин, так как из идеальной тройки в центре полузащиты на месте остался только Витинья. В свою очередь Фабиан Руис начал встречу на скамейке запасных, а Жоау Невеш отбывал дисквалификацию за удаление в финале КЧМ-2025. В той игре, которая завершила бесконечный сезон-2024/25 ровно месяц назад, даже при 0:3 от «Челси» все происходило в атаке не так скромно.

Тут же — всего в пятый раз в 119 матчах под началом Энрике — парижане ушли на перерыв, ни разу не попав в створ ворот соперника. Ранее нулевую статистику ударов за 45 минут фиксировали в сентябре прошлого года — в игре с «Жироной». Впрочем, всерьез рассуждать об этих цифрах и тем более намекать на какой-то кризис глупо. Когда ты только неделю назад вернулся из отпуска, и не провел ни одного контрольного матча, нет смысла говорить об уровне готовности к борьбе за трофей с отработавшим на сборах месяц соперником.

«Первый матч и сразу финал — это что-то новое для нас», — сказал накануне Энрике. Еще он пообещал, что команда все равно выложится на все сто. И с самоотдачей проблем точно не возникало. При 0:2 парижане упорно лезли вперед и подарили болельщикам сумасшедшую концовку выстрелом Ли Кан Ина под дальнюю штангу. Откуда взялись силы и эмоции?! Логического объяснения нет. Просто «ПСЖ» — большая команда с чемпионской психологией. А «Тоттенхэм» словно вспомнил все свои комплексы и, вжавшись в штрафную, в добавленное арбитром время пропустил от Гонсалу Рамуша.

В серии пенальти первую же попытку смазал Витинья, но все перевернул сейв Шевалье при третьем ударе от ван де Вена — тут же дрогнул Тель. Невероятный «ПСЖ» вернулся из отпуска с новым титулом!

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше