«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке

Новый сезон — новая жизнь. «Тоттенхэм» официально начал ее в среду: без символа команды последних лет Сон Хын Мина и под руководством нового главного тренера Томаса Франка. Специалиста, который в «Брентфорде» выжимал из камней воду и прекрасно подходит не любящим серьезно тратиться «шпорам». А «ПСЖ» — с прежним тренером — верен себе, и каждое лето прощается с кем-то из своих звезд того периода, когда в Париж за катарские миллионы привозили все, что блестит.
Первый французский год Луис Энрике начал после прощания клуба с Месси и Неймаром. В прошлое летнее трансферное окно из золотой клетки в «Реал» упорхнул Мбаппе, а накануне суперкубкового матча об уходе объявил Доннарумма. И, как бы нам ни хотелось, на позициях Матвея Сафонова решение итальянца в лучшую сторону не сказалось. «ПСЖ» не пожалел 40 миллионов евро на экс-вратаря «Лилля» Шевалье. Молодой (23 года) кипер с большими перспективами, француз — в новую философию победителей Лиги чемпионов Люка вписывается идеально.
И это его, а не Доннарумму, еще в позапрошлом сезоне признавал лучшим в своем амплуа в лиге 1 профсоюз специалистов по работе с вратарями. За что — можно было увидеть, когда новичок парижан перевел через перекладину осложненный рикошетом удар Ришарлисона. «Тоттенхэм» же своей быстрой контратакой напомнил о временах Жозе Моуринью, когда соперников на пространстве разрывали Сон с Кейном. Тут же напарником бразильца выступил новичок Кудус. Но это оказалось иллюзией, а контуры новых «шпор» проглядывались не столь стремительно. В том числе в стандартах, которые считаются фирменной фишкой штаба Франка.
Именно так был открыт счет, причем подачу с центра поля выполнял голкипер Викарио. Шевалье сотворил маленькое чудо, сумев перевести в перекладину удар в упор в исполнении ожившего после забытья в «Баварии» Жоау Палиньи — однако на отскоке первым оказался ван де Вен. Причем «шпоры» не собирались после гола закрываться на своей половине. Напротив, первый тайм закончился попаданием в штангу (из офсайда), а второй начался с опасного удара Ришарлисона. Шевалье с ним справился, тогда как минуту спустя многие вспомнили как Доннарумму, так и Сафонова. Ромеро (снова центральный защитник!), замыкая подачу Сарра со штрафного, бил в противоход, но рядом с голкипером, однако Шевалье пропустил мяч в сетку между руками.
А что же «ПСЖ»? До своего привычного по второй части восхитительного прошлого сезона состояния парижанам было бесконечно далеко. В том числе в силу кадровых причин, так как из идеальной тройки в центре полузащиты на месте остался только Витинья. В свою очередь Фабиан Руис начал встречу на скамейке запасных, а Жоау Невеш отбывал дисквалификацию за удаление в финале КЧМ-2025. В той игре, которая завершила бесконечный сезон-2024/25 ровно месяц назад, даже при 0:3 от «Челси» все происходило в атаке не так скромно.
Тут же — всего в пятый раз в 119 матчах под началом Энрике — парижане ушли на перерыв, ни разу не попав в створ ворот соперника. Ранее нулевую статистику ударов за 45 минут фиксировали в сентябре прошлого года — в игре с «Жироной». Впрочем, всерьез рассуждать об этих цифрах и тем более намекать на какой-то кризис глупо. Когда ты только неделю назад вернулся из отпуска, и не провел ни одного контрольного матча, нет смысла говорить об уровне готовности к борьбе за трофей с отработавшим на сборах месяц соперником.
«Первый матч и сразу финал — это что-то новое для нас», — сказал накануне Энрике. Еще он пообещал, что команда все равно выложится на все сто. И с самоотдачей проблем точно не возникало. При 0:2 парижане упорно лезли вперед и подарили болельщикам сумасшедшую концовку выстрелом Ли Кан Ина под дальнюю штангу. Откуда взялись силы и эмоции?! Логического объяснения нет. Просто «ПСЖ» — большая команда с чемпионской психологией. А «Тоттенхэм» словно вспомнил все свои комплексы и, вжавшись в штрафную, в добавленное арбитром время пропустил от Гонсалу Рамуша.
В серии пенальти первую же попытку смазал Витинья, но все перевернул сейв Шевалье при третьем ударе от ван де Вена — тут же дрогнул Тель. Невероятный «ПСЖ» вернулся из отпуска с новым титулом!
Луис Энрике
Томас Франк
