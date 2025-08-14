«ПСЖ» взял Суперкубок после недели тренировок! Невероятное спасение парижан в сумасшедшей концовке

Тут же — всего в пятый раз в 119 матчах под началом Энрике — парижане ушли на перерыв, ни разу не попав в створ ворот соперника. Ранее нулевую статистику ударов за 45 минут фиксировали в сентябре прошлого года — в игре с «Жироной». Впрочем, всерьез рассуждать об этих цифрах и тем более намекать на какой-то кризис глупо. Когда ты только неделю назад вернулся из отпуска, и не провел ни одного контрольного матча, нет смысла говорить об уровне готовности к борьбе за трофей с отработавшим на сборах месяц соперником.