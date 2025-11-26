Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов

По ходу встречи арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Английский «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 3:0 в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Игра состоялась в Лондоне.

Игроки «Челси» Эстевао и Лиам Делап забили голы на 55-й и 73-й минутах соответственно. Автором автогола стал защитник «Барселоны» Жюль Кунде на 27-й минуте. Игрок обороны испанской команды Рональд Араухо получил две желтые карточки и покинул поле на 44-й минуте. В ходе матча арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».

«Челси» набрал 10 очков и расположился на пятой строке в турнирной таблице. «Барселона» с 4 очками занимает 15-ю позицию. В шестом туре «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой», «Барселона» примет германский «Айнтрахт». Обе встречи запланированы на 9 декабря.

В других матчах игрового дня германская «Боруссия» из Дортмунда одержала победу над «Вильярреалом» из Испании со счетом 4:0. Германский «Байер» обыграл английский «Манчестер Сити» (2:0), итальянский «Наполи» с аналогичным результатом победил азербайджанский «Карабах». Французский «Марсель» оказался сильнее английского «Ньюкасла» (2:1), чешская «Славия» и испанский «Атлетик» сыграли вничью (0:0), нидерландский «Аякс» уступил португальской «Бенфике» (0:2), турецкий «Галатасарай» проиграл бельгийскому «Юниону» (0:1). Итальянский «Ювентус» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счетом 3:2, ворота норвежцев защищал россиянин Никита Хайкин.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически проходит в ⅛ финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в этом формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Голы
Челси
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Челси
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
2
Угловые
4
0
Фолы
18
12
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти