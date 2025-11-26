«Челси» разгромил «Барселону» в матче Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Английский «Челси» одержал победу над испанской «Барселоной» со счетом 3:0 в матче пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Игра состоялась в Лондоне.
Игроки «Челси» Эстевао и Лиам Делап забили голы на 55-й и 73-й минутах соответственно. Автором автогола стал защитник «Барселоны» Жюль Кунде на 27-й минуте. Игрок обороны испанской команды Рональд Араухо получил две желтые карточки и покинул поле на 44-й минуте. В ходе матча арбитры отменили три гола в ворота «Барселоны».
«Челси» набрал 10 очков и расположился на пятой строке в турнирной таблице. «Барселона» с 4 очками занимает 15-ю позицию. В шестом туре «Челси» на выезде сыграет с итальянской «Аталантой», «Барселона» примет германский «Айнтрахт». Обе встречи запланированы на 9 декабря.
В других матчах игрового дня германская «Боруссия» из Дортмунда одержала победу над «Вильярреалом» из Испании со счетом 4:0. Германский «Байер» обыграл английский «Манчестер Сити» (2:0), итальянский «Наполи» с аналогичным результатом победил азербайджанский «Карабах». Французский «Марсель» оказался сильнее английского «Ньюкасла» (2:1), чешская «Славия» и испанский «Атлетик» сыграли вничью (0:0), нидерландский «Аякс» уступил португальской «Бенфике» (0:2), турецкий «Галатасарай» проиграл бельгийскому «Юниону» (0:1). Итальянский «Ювентус» обыграл норвежский «Будё-Глимт» со счетом 3:2, ворота норвежцев защищал россиянин Никита Хайкин.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически проходит в ⅛ финала, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в этом формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти