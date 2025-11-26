Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.67
П2
1.78
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.77
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.43
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»

Обзор матчей 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник.

Источник: Reuters

Норвежская драма

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Буде-Глимт
2
Ювентус
3

Для Никиты Хайкина и «Буде-Глимт» дебютный розыгрыш Лиги чемпионов начался с двух ничьих, за которыми последовали два поражения. С такими результатами трудно рассчитывать даже на попадание в стыки, поэтому для норвежцев игра с «Ювентусом» становилась определяющей. Хотя данная характеристика в целом описывает эту неделю для команды Кьетиля Кнутсена: в воскресенье завершается национальное первенство, где желто-черные находятся в шаге от потери титула, но могут его сохранить.

Права на ошибку нет, и во вторник скандинавы демонстрировали максимальный настрой. Успех им не в первый уже раз принес фирменный угловой, закончившийся подрезкой Хега на Бломберга («Юве» пропустил в Норвегии впервые с 1997 года). В свою очередь Хайкин спас «Буде», в броске вытянув из угла удар Келли головой. А вот в начале второго тайма шансов у голкипера не было, так как он среагировал на атаку Кенана Йылдыза из центра штрафной, и лежал на газоне, когда мяч срикошетил к Опенда.

Бьянконери развили успех благодаря подаче Миретти на взлетевшего над всеми Маккенни. Все перевернулось, и была вероятность, что хозяева развалятся. Однако на плаву их оставил сейв Хайкина, который не позволил Франсишку Консейсау закрутить мяч в дальний угол. Если бы не драматичная концовка, этот момент назвали бы переломным, ведь «Буде» заработал пенальти. После двух неудачных подходов Хега к точке в этот раз бил Фет, и оказался точен.

Источник: Reuters

В добавленное время хозяева могли даже вырвать победу. Однако удар из центра штрафной был заблокирован, а «Юве» ответил победной контратакой. Хайкин вытащил осложненный рикошетом выстрел Йылдыза, только защитники вратарю не помогли и не предотвратили добивание Дэвида. После серии ничьих Лучано Спаллетти наконец-то возвращается с победой.

Холанд в роли джокера

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Манчестер Сити
0
Байер
2

В своем 100-м матче в ЛЧ в качестве главного тренера «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил удивить и оставил в запасе Холанда. А потом сюрприз «горожанам» преподнес «Байер». Гости провели быструю контратаку, и Кофане сбросил мяч под удар расстрелявшему ворота Гримальдо. Для леверкузенцев это был особенные момент, ведь они не вели в счете в Англии целых девять лет. А перевес по итогам тайма им удалось сохранить благодаря предсказуемости удара вырвавшегося на отличную позицию Рейндерса.

Пеп среагировал на этой тройной заменой в перерыве, однако «Сити» снова пропустил. На этот раз — после подачи Мазы на Шика, который опередил зазевавшегося Аке. А при 0:2 не спасло уже ничего, включая появление на поле Холанна. Юбилей тренера получился смазанным: домашних поражений на групповом этапе у «горожан» не случалось с сентября 2018 года. Они, впрочем, все равно уверенно держатся в топ-8, тогда как «Байер» лишь закрепляется в зоне стыков.

Мактоминей пробил Кохальского

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Наполи
2
Карабах
0

В Неаполе феноменально играл голкипер «Карабаха» Кохальски. В первом тайме он отменил гол, который мог стать самым красивым в туре. Но нельзя не признать — полет вратаря, который дотянулся до мяча кончиками пальцев, смотрелся не менее эффектно, чем удар Давида Нереса боковыми «ножницами». Тем более, бил бразилец в противоход Кохальскому. Возможно, этим спасением голкипер заслужил немного удачи, и выходивший один на один Ди Лоренцо в момент замаха банально споткнулся.

Правда, следующее падение капитана «Наполи» в штрафной гостей обернулось назначением пенальти. Но и это не помогло пробить Кохальского, который парировал выстрел Хейлунда с точки! Казалось, поляк непробиваем. Он среагировал и на срезку собственного защитника с пары метров, однако в этот раз мяч от рук вратаря отлетел на голову Мактоминею. Шотландец в последнее время неудержим, и гол номер два состоялся после его удара через себя. По исполнению это и близко не напоминало шедевр Мактоминея из недавнего матча за сборную, однако на помощь пришел рикошет от ноги Янковича. Важнейший успех команды Антонио Конте, которая сравнялась с чемпионами Азербайджана по очкам (по 7).

Все в пользу Дортмунда

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Боруссия Д
4
Вильярреал
0

Самый запоминающийся момент первого тайма случился в добавленное арбитром время. При подаче углового у Ансельмино не получился акцентированный удар, однако мяч взвился в воздух, а там всех перепрыгнул Гирасси. Игроки «Вильярреала» протестовали, акцентируя внимание на контакте мяча с рукой Антона, однако арбитр все же указал на центр. Да и следующее решение судей оказалось в пользу «Боруссии». После похода к монитору красную карточку получил Фойт, которому на линии ворот мяч попал в руку после удара Адейеми.

Так Гирасси оформил дубль, но ему потребовалось добивание, потому что пенальти Луиз Жуниор остановил ногой. «Подводники» снова могли утверждать, что все было на тоненького. Тем более, и третий гол Дортмунда из этого ряда не выбивался. Да, Брандт отдал шикарный пас пяткой, однако мяч оказался в сетке после рикошетов. Невезучий «Вильярреал» не может выиграть в ЛЧ уже 8 матчей, и 0:4 — не самый худший результат, так как еще один пенальти у хозяев смазал Фабиу Силва. А «Боруссия» пока поднялась на четвертое место.

Рекорд на «Велодроме»

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Марсель
2
Ньюкасл Юнайтед
1

«Ньюкасл» начал на «Велодроме» по-хозяйски. Уже в дебюте Хейбергу пришлось головой выносить мяч с линии ворот, но уже в следующей атаке хозяева позволили набравшему крутую форму Барнсу прицельно пробить из центра штрафной. В этой ЛЧ Харви отличился уже четыре раза, и ему осталось всего два результативных удара, чтобы повторить клубный рекорд Алана Ширера. Такие же показатели, кстати, у соавтора гола Гордона. Однако команде Эдди Хау этого оказалось недостаточно.

Герой Марселя — Обамеянг. Он и в первом тайме демонстрировал потрясающий настрой, когда пытался забить лежа на газоне. Не хватило сантиметров, но сразу после перерыва габонец сравнял счет, обыграв непонятно зачем выбежавшего далеко из штрафной Поупа. А откликнувшись на прострел Веа, Обамеянг стал самым возрастным футболистом, оформившим дубль в ЛЧ за французский клуб (36 лет и 5 месяцев). И, конечно, принес провансальцам важнейшую победу. Да еще первую над англичанами за полтора десятка лет!

Бельгийский комплекс

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 20:45
Аякс
0
Бенфика
2

А начался тур с очередного провала «Аякса». Амстердамцы даже на внутренней арене не блещут, занимая шестое место и набрав одно очко в трех последних домашних матчах Эредивизи. С начала ноября команду вместо уволенного Джона Хейтинги на временной основе возглавил Фред Грим, и стабилизировать ситуацию ему пока не удается. Такой соперник — просто находка, чтобы Жозе Моуринью наконец-то одержал с «Бенфикой» первую лигочемпионскую победу.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 20:45
Галатасарай
0
Юнион
1

И лиссабонцы начали с быстрого гола — защитник Даль с подбора выстрелил в дальний верхний угол. Для шведа это дебютный в карьере еврокубковый успех, которого оказалось достаточно для долгожданного праздника «орлов». Они наконец-то записали в таблицу сразу три очка, тогда как «Аякс», у которого в начале второго тайма верный шанс сравнять счет упустил Классон, продолжается черная полоса. Пять поражений со старта ЛЧ — повторение голландского антирекорда, который в 2017 году установил «Фейеноорд». А Моуринью выиграл в главном еврокубке впервые с 25 ноября 2019-го, когда его «Тоттенхэм» взял верх над «Олимпиакосом».

В другом раннем матче «Галатасарай» вроде бы владел инициативой, однако до перерыва «Юнион» не уступал туркам по голевым моментам — на попадание Габриэла Сара в штангу Сайкс ответил ударом в перекладину. А в итоге именно бельгийцы расчертили прекрасную комбинацию, в концовке которой Зорган от линии поля выкатил мяч на ногу Промесу Дэвиду.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 5-й тур, 25.11.2025, 23:00
Славия Пр
0
Атлетик
0

После этого гости закрылись около своей штрафной и стали первыми, кто обыграл «Галатасарай» на его поле в нынешнем сезоне. А для стамбульцев, которые недавно побеждали «Ливерпуль», бельгийские команды — словно заколдованные. Девять матчей и ни одной победы!

Игру в Праге можно назвать вечером спасений. «Славию» несколько раз выручил Станек, а басков после удара Хоры через себя спас оказавшийся на ленточке защитник сборной Испании Дани Вивиан. Так что итог логичен — как и позиции команд в зоне вылета.

Статистика дня

3-м — после Мбаппе и Холанда — тинейджером, который, попадая в стартовый состав, забил в каждом из трех первых матчей в главном еврокубке, стал форвард «Челси» Эстевао (18 лет и 215 дней).

3 тренера с командами из АПЛ провели не менее 100 матчей в ЛЧ. Хосеп Гвардиола присоединился к Алексу Фергюсону (190) и Арсену Венгеру (177).

7 раз команды Жозе Моуринью побеждали в ЛЧ «Аякс». Больше выигрышей (по 8) у одного соперника только у двух тренеров — Хосепа Гвардиолы («Шахтер») и Карло Анчелотти («Ливерпуль»).

24 гола в десяти гостевых матчах ЛЧ пропустила «Барселона» под началом Ханси Флика.

50 процентов голов в нынешнем сезоне (17 из 34) «Аякс» пропустил со стандартов.

Автор: Андрей Кузичев

Челси
3:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Ханс-Дитер Флик
Голы
Челси
Жюль Кунде
27′
Эстеван
(Рис Джеймс)
55′
Лиам Делап
(Энцо Фернандес)
73′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
29
Уэсли Фофана
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
40′
46′
17
Андрей Сантос
41
Эстеван
82′
34
Джош Ачимпонг
49
Алехандро Гарначо
59′
9
Лиам Делап
7
Педру Нету
76′
11
Джейми Гиттенс
24
Рис Джеймс
82′
32
Тайрик Джордж
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
32′
44′
5
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
80′
35
Херард Мартин
16
Фермин Лопес
62′
15
Андреас Кристенсен
9
Роберт Левандовски
62′
11
Рафинья
10
Ламин Ямаль
80′
20
Дани Ольмо
7
Ферран Торрес
46′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Челси
Барселона
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
5
2
Угловые
4
0
Фолы
18
12
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти