Гвардиоле испортили 100-й матч с «Ман Сити» в ЛЧ, сейвы Хайкина не остановили «Ювентус», Обамеянг обеспечил крутой камбэк «Марселя»

Правда, следующее падение капитана «Наполи» в штрафной гостей обернулось назначением пенальти. Но и это не помогло пробить Кохальского, который парировал выстрел Хейлунда с точки! Казалось, поляк непробиваем. Он среагировал и на срезку собственного защитника с пары метров, однако в этот раз мяч от рук вратаря отлетел на голову Мактоминею. Шотландец в последнее время неудержим, и гол номер два состоялся после его удара через себя. По исполнению это и близко не напоминало шедевр Мактоминея из недавнего матча за сборную, однако на помощь пришел рикошет от ноги Янковича. Важнейший успех команды Антонио Конте, которая сравнялась с чемпионами Азербайджана по очкам (по 7).