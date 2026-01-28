Интриги во всех матчах последнего тура Лиги чемпионов. Список по степени важности

У «Ньюкасла» ситуация не лучше. Из пяти последних матчей «сороки» победили лишь раз — именно в Лиге чемпионов. А последний успех с топ-соперником случился аж в ноябре — зато 2:1 с самим «Манчестер Сити». Еще из плохих новостей — с «ПСЖ», скорее всего, не сыграет Бруно Гимарайнс. А предельно грустно из-за того, что после перехода бразильца «Ньюкасл» не мог победить без Бруно. С 2022 года у него пять ничьих и четыре поражения.