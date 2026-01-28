Ричмонд
Интриги во всех матчах последнего тура Лиги чемпионов. Список по степени важности

18 игр за один вечер!

Источник: Спорт-Экспресс

Последний тур Лиги чемпионов — время для разбора шансов команд на то или иное событие и классического подсчета раскладов. По традиции матчи заключительного 8-го тура начнутся одновременно.

В игре остались почти все — без шансов на дальнейший проход сегодня выйдут «Кайрат», «Вильярреал», «Славия» и «Айнтрахт». Но их соперники точно будут за что-то бороться. 18 противостояний — практически гарантия мощных сюжетов и неожиданных поворотов.

Источник: Спорт-Экспресс

Для удобства разделим все матчи на три категории: «Максимальная интрига», «Средняя интрига» и «Локальная интрига».

Несколько важных нюансов:

  • при равенстве очков у двух и более команд главным критерием классификации будет разница мячей. Затем забитые голы, голы на выезде и победы. Всего критериев 10;
  • команды, занявшие места с 1-го по 8-е, квалифицируются в ⅛ финала в качестве сеяных;
  • первые два места на общем этапе не смогут встретиться раньше финала;
  • первые два места на общем этапе не пересекутся с третьей и четвертой командой как минимум до полуфинала.

Максимальная интрига

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-

Одно из самых ожидаемых противостояний среды для нейтрального зрителя и ярчайшая битва за право остаться в топ-8. Победа одной из команд выведет ее сразу в ⅛ финала (из-за отличной разницы мячей), поражение — отправит в стыки. Самая комичная ситуация будет при ничьей, тогда оба клуба останутся за чертой восьмерки — сзади аж пять команд, которые рвутся на их места.

Парижане тяжело начинают новый год: вылетели из Кубка Франции, проиграли на прошлой неделе «Спортингу» в ЛЧ и чуть не оступились в чемпионате с «Осером» из зоны вылета. В такой ситуации точно не хочется потерять еще и прямую путевку в ⅛.

У «Ньюкасла» ситуация не лучше. Из пяти последних матчей «сороки» победили лишь раз — именно в Лиге чемпионов. А последний успех с топ-соперником случился аж в ноябре — зато 2:1 с самим «Манчестер Сити». Еще из плохих новостей — с «ПСЖ», скорее всего, не сыграет Бруно Гимарайнс. А предельно грустно из-за того, что после перехода бразильца «Ньюкасл» не мог победить без Бруно. С 2022 года у него пять ничьих и четыре поражения.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Наполи
-
Челси
-

Матч, который буквально нашпигован разного рода интригами. Тут и борьба «Челси» за топ-8 (пока идут восьмыми), и вера «Наполи» в попадание в топ-24 (пока 25-е). Даже есть встреча старых знакомых: Антонио Конте против бывшего клуба. Конечно, в составе «синих» уже не осталось футболистов, работавших с итальянцем в Англии, но именно они могут в очередной раз выкинуть Конте из ЛЧ, еще сильнее увеличив огонь со стороны критиков.

Самый нужный сценарий для «Наполи» таков: сами обыгрывают «Челси», ждут проигрыша какой-либо команды с 17-е по 24-е место и, внимание, надеются, что «Копенгаген» не обыграет «Барсу» более крупно. Тогда путь в плей-офф открыт.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Атлетик
-
Спортинг
-

Довольно средняя по меркам ЛЧ вывеска внезапно придает матчу сильнейшее напряжение. У «Спортинга» хорошие шансы на топ-8 — пока десятые, но по очкам равны с шестым «ПСЖ». Конкуренты за восьмерку — «Ньюкасл» и «ПСЖ» — играют между собой, и кто-то из них точно из нее вылетит. Поэтому португальцы должны выходить заряженными только на победу. Разница мячей, +5 у обоих, — лучше, чем у «Аталанты» (+1), но хуже, чем у «ПСЖ» и «Ньюкасла» (+10).

У «Атлетика» своя борьба. Баски на грани — пока идут на 23-й строчке с плохой разницей мячей — и даже ничьей может не хватить для выхода в стыки. «Сан-Мамес» заждался своих любимчиков — клуб из Бильбао провел серию из шести гостевых встреч и еще ни разу не появился на родной арене в 2026-м. Звучит как огромный плюс в решающей игре.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Брюгге
-
Марсель
-

Бельгийцам победа нужна как воздух — без нее они точно прощаются с Лигой чемпионов как минимум до августа. Но если смогут взять три очка, то обгонят многих, в том числе и «Марсель», спокойно запрыгнув в стадию стыковых игр.

Французам, возможно, хватит ничейного исхода — разница мячей (0) комфортная, а несколько ближайших соперников снизу играют с лидерами таблицы. «Марселю» точно поможет и командная форма (на выходных удалось скинуть с первого места в Лиге 1 «Ланс»), и индивидуальная — Мэйсон Гринвуд в шести матчах 2026-го оформил 5+2.

Источник: Getty Images

Средняя интрига

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Боруссия Д
-
Интер
-

Коллектив Нико Ковача на 99% обезопасил себя от вылета. Для падения за пределы топ-24 нужно чудо: разгромно уступить миланцам и чтобы минимум восемь команд ниже выиграли свои матчи. А некоторые еще и крупно. В первую восьмерку тоже попадут только по фантастическому стечению обстоятельств.

«Интер» же попытается пролезть в топ-8 (для этого желательно крупно побеждать), но не все зависит от них — нужны проигрыши конкурентов. У команды Кристиана Киву серия из трех поражений в ЛЧ подряд — уступили «Атлетико», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Так что как минимум нужно занять место в топ-16, чтобы получить преимущество домашнего поля в ответном стыковом матче.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Атлетико
-
Буде-Глимт
-

«Атлетико» все еще с шансами на топ-8, но из восьми команд с 13 очками (места с 6-го по 13-е) хуже, чем у «матрасников», разница мячей только у «Аталанты». Чтобы помечтать о проходе сразу в ⅛, нужно громить «Буде». У конкурентов матчи куда тяжелее, так что шансы есть.

Норвежцы без своего главного козыря — домашнего стадиона. Но после победы над «Манчестер Сити» явно воодушевлены на новые подвиги. Пока находятся за чертой топ-24. Ничья не даст ничего, победа над командой Диего Симеоне, скорее всего, выведет дальше.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Аякс
-
Олимпиакос П
-

Грекам может не хватить одного очка для прохода дальше — нужна только победа, причем как можно убедительнее. «Аякс» после чудесного камбэка в Вильярреале еще живет надеждами о стыковых матчах. Это невероятно сложно — устроит исключительно победа и поражения как минимум семи команд с 22-го по 31-е место.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Монако
-
Ювентус
-

Туринцам вылет не грозит, но попадание в топ-8 маловероятно — должно сложиться много факторов. «Монако» должен играть на победу, чтобы продолжить путь в еврокубках, ничья гарантии не дает, а поражение скорее оставит за бортом ЛЧ.

Источник: Getty Images

Локальная интрига

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Бенфика
-
Реал
-

Несмотря на проблемы во внутренних турнирах, в ЛЧ мадридцы традиционно хороши: едва ли выпадут из восьмерки и даже шансы на топ-2 остались (должны побеждать, а «Бавария» проиграть ПСВ). «Бенфика» без особых шансов на проход дальше — нужно выигрывать и ждать осечек ближайших конкурентов.

Главный сюжет вне рамок результата — Жозе Моуринью против «Реала». В последний раз португальский специалист встречался со своей бывшей командой в 2017-м году, когда его «МЮ» в Суперкубке УЕФА уступил мадридцам 1:2. А общая статистика Жозе в противостояниях со сливочными удручающая — ноль побед, одна ничья и четыре поражения. Правда, все игры до Манчестера были в бытность тренером «Порту».

Еще одна отдельная интрига — путь Килиана Мбаппе к рекорду по голам в ЛЧ за сезон. Сейчас на счету француза 11 мячей. Лидер рейтинга, конечно же, Криштиану Роналду с феноменальными 17 точными попаданиями в сезоне-2013/14.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Барселона
-
Копенгаген
-

У «Барсы» сценарий простой: если победит, то с большей вероятностью окажется в топ-8 (оттуда выпадет «ПСЖ» или «Ньюкасл»). Желательно забить побольше — у «Спортинга», «Манчестер Сити» и «Атлетико» столько же очков, но все близко по разнице мячей. «Копенгаген» пока за чертой заветной топ-24. Вряд ли ничья телепортирует их туда — нужна только победа.

А еще есть трогательные встречи — например, Руни Барджи проведет первый матч против своей бывшей команды, в которой отыграл пять лет. Или Маркус Рэшфорд, точно помнящий последнюю игру против датчан в составе «МЮ», когда он удалился в первом тайме, а «красные дьяволы» в итоге уступили 3:4.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Манчестер Сити
-
Галатасарай
-

При крупной победе у «Сити» есть хорошие шансы на топ-8. Пропуск стыков станет хорошим бонусом для команды Гвардиолы в такой форме — всего три победы в восьми матчах в новом году. «Галатасарай» в относительной безопасности — главное не улететь сильно крупно, ниже 24-го места шансов опуститься практически нет. Цель — заскочить в топ-16, чтобы получить преимущество домашнего поля.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
ПСВ
-
Бавария
-

Мюнхенцы еще борются за первую строчку. Самый вероятный исход, чтобы «Бавария» оказалась там: «Арсенал» проигрывает «Кайрату» с разницей в один мяч, а Бавария выигрывает свой матч с разницей +4. Выглядит нереально. А чтобы не потерять вторую строчку, достаточно взять по крайней мере очко.

У ПСВ ситуация сложная: поражение предположительно выкинет команду из турнира. Но в соперниках большой тяжеловес, лишь дважды проигравший в этом сезоне. Хоть и слабо мотивированный.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Арсенал
-
Кайрат
-

Матч абсолютно без турнирной интриги. «Арсенал» даже при поражении вряд ли потеряет первую строчку. Но точно хочет пройти общий этап с максимально возможным количеством побед и рекордной для нового формата ЛЧ разницей мячей — в прошлом году лидером с +15 была «Барса», у «Арсенала» на данный момент +18. «Кайрат» лишился шансов на выход еще неделю назад.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Ливерпуль
-
Карабах
-

«Карабаху» желательно взять хотя бы очко, чтобы полностью уберечь себя от возможного вылета. Но и так все неплохо — +2 очка от зоны вылета. «Ливерпуль» снова штормит, но в ЛЧ все здорово: идет в четверке и, скорее всего, там и останется. А победа с большой разницей мячей даже позволит побороться за топ-2. Но нужно ждать поражений «Баварии» и «Реала».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Айнтрахт Ф
-
Тоттенхэм Хотспур
-

Немцы уже вылетели и выходят на последний тур без шансов на что-либо. «Тоттенхэм» — еще одна команда-парадокс: уныло играет в чемпионате, но в ЛЧ несется сразу в ⅛. При победе останется в топ-5.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Байер
-
Вильярреал
-

Четвертая команда Испании бесславно вылетела из ЛЧ еще в предыдущем туре. Вероятно, будет играть в экономрежиме — на выходных сложный выезд в Памплону к «Осасуне». «Байер» сильно осложнил себе жизнь поражением от «Олимпиакоса», но все равно остался в спасительной топ-24. Для прохода дальше необходимо побеждать немотивированного соперника.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Юнион
-
Аталанта
-

У «Юниона» остались призрачные шансы на стыки, у «Аталанты» — на топ-8. Можно цепляться. Но даже при самом ожидаемом результате — победе бергамасков — скорее всего, оба коллектива останутся на своих местах: бельгийцы вылетят, а итальянцы финишируют за чертой лидирующей восьмерки. А ведь итальянцы могли располагаться куда выше, если бы не упустили победу над «Атлетиком» в прошлом туре.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 8-й тур, 28.01.2026, 23:00
Пафос
-
Славия Пр
-

«Славию» уже не спасет ничего. У «Пафоса», откуда в «Спартак» приехал Карлос Карседо, иллюзорный шанс на топ-24 — требуется победа и слабое выступление конкурентов. Два очка до 24-го места, а все конкуренты играют против сильных соперников. А вдруг сенсация? Хотя чехи и киприоты — главные специалисты турнира по ничьим, их у них по три. Сейчас же «Пафосу» надо играть на победу.

Автор: Дмитрий Кияшов