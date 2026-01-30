Ричмонд
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.89
П2
3.53
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.28
X
2.94
П2
3.94
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.14
П2
6.91
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.21
П2
4.62
Футбол. Испания
31.01
Овьедо
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.78
Футбол. Италия
31.01
Пиза
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.16
П2
2.63

Российский вратарь вошел в символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored представил символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС

В нее вошел российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин (7,5 — средняя оценка). Норвежская команда набрала 9 очков и пробилась в стыковой раунд турнира, где сыграет с «Интером».

Также в символическую сборную лучших игроков общего этапа Лиги чемпионов попали:

защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,39), Дэн Берн («Ньюкасл», 7,32), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 7,42), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,56).

полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Доминик Собослаи («Ливерпуль», 7,89), Витинья («ПСЖ», 7,56), Майкл Олисе («Бавария», 7,9);

нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 7,98), Килиан Мбаппе («Реал», 8,83).