Российский вратарь вошел в символическую сборную общего этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored

В нее вошел российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин (7,5 — средняя оценка). Норвежская команда набрала 9 очков и пробилась в стыковой раунд турнира, где сыграет с «Интером».
Также в символическую сборную лучших игроков общего этапа Лиги чемпионов попали:
защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,39), Дэн Берн («Ньюкасл», 7,32), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 7,42), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,56).
полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона», 8,01), Доминик Собослаи («Ливерпуль», 7,89), Витинья («ПСЖ», 7,56), Майкл Олисе («Бавария», 7,9);
нападающие: Гарри Кейн («Бавария», 7,98), Килиан Мбаппе («Реал», 8,83).