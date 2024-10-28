Тен Хаг ругает судей после поражения «МЮ», сумасшедшая ничья «Интера» и «Ювентуса», Микаутадзе начал забивать за «Лион»

Турок вписал себя в историю великого противостояния, сделав самый юный дубль в 19 лет и 176 дней. А Тиагу Мотта, даже придержав его в резерве для подвигов в концовке, все равно выставил максимально молодой в трехочковую эпоху стартовый состав против «Интера» (25 лет и 212 дней). С Йылдызом он мог быть еще моложе. Как и с Хефреном Тюрамом, который тоже вышел в концовке против своего брата Маркуса. Они тепло обнялись еще на предматчевой разминке, а итог игры — лучший подарок их знаменитому отцу Лилиану. Расстроиться из-за отсутствия победы могли только другие звездные папы, ведь отпрыски Джорджа Веа и Сержиу Консейсау играют за «Старую синьору».