Испанский футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

Впервые «Золотой мяч» вручали совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций. Родри в сезоне-2023/24 стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. В составе «Манчестер Сити» испанец выиграл чемпионат Англии.