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Испанский футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

Источник: AP 2024

Впервые «Золотой мяч» вручали совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций. Родри в сезоне-2023/24 стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. В составе «Манчестер Сити» испанец выиграл чемпионат Англии.

Манчестер Сити
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