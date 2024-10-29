Впервые «Золотой мяч» вручали совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций. Родри в сезоне-2023/24 стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира. В составе «Манчестер Сити» испанец выиграл чемпионат Англии.
Испанский футболист «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2023/24 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».