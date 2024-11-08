Могилевский «Днепр» покидает высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в гостевом поединке 28-го тура могилевчане проиграли футболистам «Витебска» со счетом 1:2, и уже не смогут уйти с предпоследнего, 15-го места в турнирной таблице. Вместе с «Днепром» элитный дивизион покидает солигорский «Шахтер», который находится на 16-й позиции.



Во втором сегодняшнем матче мозырская «Славия» принимает у себя дома новополоцкий «Нафтан».



Три встречи пройдут 9 ноября: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск», «Слуцк» — «Сморгонь». В воскресенье, 10 ноября, «Ислочь» сыграет в Молодечно с «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В центральном поединке в Гродно сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».



Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (27). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе российского форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.