Сегодня в гостевом поединке 28-го тура могилевчане проиграли футболистам «Витебска» со счетом 1:2, и уже не смогут уйти с предпоследнего, 15-го места в турнирной таблице. Вместе с «Днепром» элитный дивизион покидает солигорский «Шахтер», который находится на 16-й позиции.
Во втором сегодняшнем матче мозырская «Славия» принимает у себя дома новополоцкий «Нафтан».
Три встречи пройдут 9 ноября: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск», «Слуцк» — «Сморгонь». В воскресенье, 10 ноября, «Ислочь» сыграет в Молодечно с «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В центральном поединке в Гродно сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (27). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе российского форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.
Могилевский «Днепр» покидает высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского «Днепра» потеряли шансы сохранить прописку в высшей лиге за два тура до окончания чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке 28-го тура могилевчане проиграли футболистам «Витебска» со счетом 1:2, и уже не смогут уйти с предпоследнего, 15-го места в турнирной таблице. Вместе с «Днепром» элитный дивизион покидает солигорский «Шахтер», который находится на 16-й позиции.
Сергей Ясинский
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти