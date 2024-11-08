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Могилевский «Днепр» покидает высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты могилевского «Днепра» потеряли шансы сохранить прописку в высшей лиге за два тура до окончания чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в гостевом поединке 28-го тура могилевчане проиграли футболистам «Витебска» со счетом 1:2, и уже не смогут уйти с предпоследнего, 15-го места в турнирной таблице. Вместе с «Днепром» элитный дивизион покидает солигорский «Шахтер», который находится на 16-й позиции.

Во втором сегодняшнем матче мозырская «Славия» принимает у себя дома новополоцкий «Нафтан».

Три встречи пройдут 9 ноября: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск», «Слуцк» — «Сморгонь». В воскресенье, 10 ноября, «Ислочь» сыграет в Молодечно с «Торпедо-БелАЗом», а в Солигорске «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В центральном поединке в Гродно сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 60 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 52 (26), «Динамо» (Брест) — 45 (27). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 16 мячей, на один гол меньше в активе российского форварда брестского «Динамо» Егора Корцова.

Витебск
Первый тайм: 0:0
Днепр-Могилев
Футбол, Беларусь, 28-й тур
8.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
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Витебск
Днепр-Могилев
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь