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Жодинские торпедовцы обеспечили себе бронзу футбольного чемпионата Беларуси

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» обеспечили себе как минимум бронзовые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Это стало известно сегодня после матча 28-го тура в Молодечно, где подопечные Дмитрия Молоша победили «Ислочь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте встречи забил Алимардон Шукуров. После этой виктории торпедовцев их конкуренты лишились шансов подняться выше четвертого места в турнирной таблице.

Позже в Солигорске местный «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В понедельник, 11 ноября, в Гродно в центральном поединке этого тура сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».

Результаты остальных встреч 28-го тура: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск» — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Слуцк» — «Сморгонь» — 0:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 2:1.

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 20 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 55 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Витебск» — 44 (28).

Ислочь
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 28-й тур
10.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
Главные тренеры
Виталий Жуковский
Юрий Пунтус
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
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