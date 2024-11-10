Жодинские торпедовцы обеспечили себе бронзу футбольного чемпионата Беларуси

Это стало известно сегодня после матча 28-го тура в Молодечно, где подопечные Дмитрия Молоша победили «Ислочь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте встречи забил Алимардон Шукуров. После этой виктории торпедовцев их конкуренты лишились шансов подняться выше четвертого места в турнирной таблице.



Позже в Солигорске местный «Шахтер» будет соперничать с футболистами «Гомеля». В понедельник, 11 ноября, в Гродно в центральном поединке этого тура сойдутся два главных фаворита турнира: идущий вторым «Неман» примет лидера минское «Динамо».



Результаты остальных встреч 28-го тура: «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Арсенал» (Дзержинск) — «Минск» — 0:0, «Славия» (Мозырь) — «Нафтан» (Новополоцк) — 1:0, «Слуцк» — «Сморгонь» — 0:0, «Витебск» — «Днепр» (Могилев) — 2:1.



Положение в группе лидеров: «Динамо» (Минск) — 62 очка (25 матчей), «Неман» — 20 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 55 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (28), «Витебск» — 44 (28).