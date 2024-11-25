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Футболисты «Гомеля» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» и «Славии» сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей последней домашней встрече этого сезона гомельчане не смогли порадовать болельщиков, завершив поединок без забитых мячей — 0:0.

В первом сегодняшнем поединке новополоцкий «Нафтан» сыграл вничью на своем поле с дзержинским «Арсеналом» — 0:0. Футболисты «Витебска» победили у себя дома брестское «Динамо» — 2:0.

Результаты других поединков предпоследнего тура: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Минск» — «Слуцк» — 0:1.

Если завтра минское «Динамо» победит на своей арене борисовский БАТЭ, то второй раз подряд станет чемпионом Беларуси. В заключительном матче этого тура 26 ноября «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с солигорским «Шахтером».

Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 64 очка (27 матчей), «Неман» (Гродно) — 62 (29), «Торпедо-БелАЗ» — 56 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, на счету которого 17 забитых мячей.

Гомель
0:0
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 29-й тур
24.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Михаил Мартинович
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Гомель
Славия М
Чемпионат Беларуси: таблица и календарь