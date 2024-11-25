Футболисты «Гомеля» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В своей последней домашней встрече этого сезона гомельчане не смогли порадовать болельщиков, завершив поединок без забитых мячей — 0:0.



В первом сегодняшнем поединке новополоцкий «Нафтан» сыграл вничью на своем поле с дзержинским «Арсеналом» — 0:0. Футболисты «Витебска» победили у себя дома брестское «Динамо» — 2:0.



Результаты других поединков предпоследнего тура: «Сморгонь» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район) — 1:3, «Минск» — «Слуцк» — 0:1.



Если завтра минское «Динамо» победит на своей арене борисовский БАТЭ, то второй раз подряд станет чемпионом Беларуси. В заключительном матче этого тура 26 ноября «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с солигорским «Шахтером».



Сейчас положение в лидирующей группе таково: «Динамо» (Минск) — 64 очка (27 матчей), «Неман» (Гродно) — 62 (29), «Торпедо-БелАЗ» — 56 (28), «Динамо» (Брест) — 48 (28). Бомбардирскую гонку возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, на счету которого 17 забитых мячей.