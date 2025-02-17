Очередная нервотрепка для «Ливерпуля», азарт «Ювентуса» сломал опыт «Интера», Захарян вышел после двух удалений

Лучший «Юве» в этом сезоне мог сразу забивать еще, но на ленточке оказался неугомонный Дюмфрис. Туринский азарт молодых сломал миланский опыт, что выражалось цифрами среднего возраста стартового состава. 25 лет и 8 дней у хозяев (самый молодой за 30 лет). И 30 лет и 306 дней — у гостей. Самый опытный в дерби Италии за всю трехочковую эпоху. По итогу, конечно, можно порассуждать про будущее, которое за «Старой синьорой». Но и старенький «Интер» все еще хорош в настоящем. В Неаполе праздник по случаю сохранения лидерства после третьей ничьей подряд, только в битве за скудетто еще ничего не ясно. А команда Тиагу Мотты растет. Именно такой ее и хотели видеть, начиная коренную перестройку.