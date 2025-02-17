Очередная нервотрепка для «Ливерпуля», азарт «Ювентуса» сломал опыт «Интера», Захарян вышел после двух удалений

Англия: «МЮ» идет по графику аутсайдеров
Спустя несколько дней после мерсисайдского дерби с «Эвертоном» (2:2) красные рисковали снова потерять очки. Хотя значительную часть матча на это ничто не намекало, а Диас играл так вдохновенно, что заставил забыть о травме набравшего отличную форму Гакпо. Для начала колумбиец буквально внес мяч в ворота в концовке быстрой контратаки с участием Диогу Жоты и Салаха. Ему повезло с рикошетом, но можно расценивать успех вингера как награду за старание.
То же самое касается и второго гола. Зацепившись за длинную передачу перед штрафной, он на мгновение опередил Жозе Са, и голкипер зацепил его руками. «Волки» протестовали, намекая на толчок защитника перед приемом передачи, но ВАР взял сторону арбитра, и Салах безупречно исполнил пенальти. Гостям же точно нет смысла сетовать на арбитров, ведь во втором тайме они в двух важнейших моментах приняли решения в их пользу. А именно — после изучения повторов отменили пенальти на Диасе и последовавший вскоре гол Салаха.
Между тем «Вулверхэмптон» прибавлял с каждой минутой. Алиссон спасал, но капитулировал перед соотечественником Матеусом Куньей, который красиво закрутил мяч в дальний угол. Это гарантировало нервотрепку вплоть до финального свистка, и в концовке скорее «волки» могли отыграться, чем «Ливерпуль» забить в третий раз. Какие голы, если хозяева вторые 45 минут вообще не били по воротам?! Поэтому окончание игры с облегчением встретил весь «Энфилд». Да, без привычной мощи, но три очка в копилке, а отрыв от «Арсенала» составляет семь баллов. Добавим, что Арне Слот в первых 25 матчах в АПЛ набрал 60 очков. Лучше получилось только у Жозе Моуринью (64).
Трудно поверить, что еще недавно матчи «Тоттенхэма» и «МЮ» становились главной афишей тура. В нынешнем сезоне это встреча чуть ли не самых несчастных команд АПЛ, которые могут конкурировать друг с другом не только в таблице, но и по безумному количеству травм. Так, «Красные дьяволы» до конца сезона остались без своего лучика надежды в кризисном царстве в лице Диалло. Кроме него за последнее время из строя выбыли Лисандро Мартинес, Эриксен, Майну и Угарте.
О том, какой выбор есть у Рубена Аморима, буквально кричала скамейка запасных. Одна молодежь в компании Линделефа, который чуть поднял средний возраст резерва до 19 лет и 327 дней! Зато у Ангелоса Постекоглу в воскресенье был небольшой праздник, ведь в ворота вернулся лечившийся с ноября Викарио, а креатива в игру должен был добавить Мэддисон. И теория быстро подтвердилась практикой. В атаке гостей, когда Хейлунн зацепился за длинный пас Магуайра, вратарь не дал забить как датчанину, так и завершавшему вторую волну наступления Гарначо, а добивание Диогу Далота остановил защитник.
Забил же в итоге Мэддисон, успевший на добивание после того, как Онана парировал сложный удар Бергвалля. Образцовая реализация на фоне очередной неудачи выведенного на идеальную позицию, но запустившего мяч выше Гарначо. Во втором тайме шансов у «Юнайтед» больше не стало, а когда они возникали, как у замыкавшего подачу с фланга Зиркзе, — подводила точность. Теперь «шпоры», которым удалось впервые с сентября выиграть два подряд матча чемпионата, двенадцатые, тогда как манкунианцев поражение опустило на 15-ю строчку. У «Юнайтед» восемь поражений в последних двенадцати матчах. Хуже данный отрезок прошли только находящиеся в зоне вылета «Лестер» (9 проигрышей) и «Саутгемптон» (10).
Испания: Симон подвел «Атлетик»
В первый день февраля «Эспаньол» обыграл «Реал» (1:0), и никому уже нет дела до судейского скандала, хотя автора победного гола Ромеро нужно было при 0:0 удалять с поля. В таблице три очка получили каталонцы, и ничья, которую увез в Бильбао замыкающий топ-4 «Атлетик», — точно не провал басков. Тем более команда Эрнесто Вальверде должна была отыгрываться, пережив шок после дикой ошибки Унаи Симона. Вратарь сборной Испании в площади ворот чуть завозился с мячом, и Роберто Фернандес в подкате отправил его в сетку.
Впрочем, удержать перевес «попугаи» не смогли, и при подаче углового Нико Уильямсом счет сравнял Сансет. Ему, конечно, повезло, ведь удар с лета не казался опасным, только мяч резко изменил направление, срикошетив от «пятой точки» игрока хозяев. Однако удача любит сильных, а Сансет проводит самый результативный сезон в карьере. С двенадцатью мячами он самый результативный хавбек ла лиги, а в лигах топ-5 его опережают только два коллеги по амплуа: отличившиеся по 14 раз Палмер («Челси») и Мбемо («Брентфорд»). В таблице же сохранилось статус-кво, так как идущий пятым «Вильярреал» ограничился ничьей в дерби с «Валенсией» (1:1). У «Атлетика» по-прежнему фора в пять очков.
Арсен Захарян второй раз после серии травм сыграл за «Реал Сосьедад». 2 февраля россиянин провел первые в сезоне 13 минут против «Осасуны» (1:2). Сегодня вышел чуть раньше, но в совершенно безнадежной для его команды ситуации. При счете 3:0 в пользу «Бетиса» и сразу после удаления Беккера. Уже второго в матче, так как еще на 20-й минуте красную карточку получил Субельдия. Вдесятером команда Иманола Альгуасиля продержалась до перерыва, сохранив сухой счет благодаря нереализованному Ло Челсо пенальти. Но потом слово взял Антони. Переживающий ренессанс бразилец открыл счет и выступил в роли ассистента, когда Рока оформил дубль и установил окончательный счет. А Захарян получил практику и опыт игры вдевятером. Когда с таким еще столкнешься?
Италия: флорентийский шок
Игровой день начался во Флоренции, где «Фиорентина» из-за перебора желтых карточек осталась без главной ударной силы — Мойзе Кина. Раффаэле Палладино надеялся компенсировать отсутствие второго снайпера серии А азартом новичков — Фаджоли и Дзаньоло. И поначалу казалось, что ставка сыграет. Однако «Комо» выдержал стартовый штурм, а зимние новобранцы гостей оправдывали доверие Сеска Фабрегаса. Они-то и шокировали «фиалок» в концовке первого тайма, когда бывший полузащитник «Лиона» Какре отправил к воротам Ассане Диао, и тот спокойно разобрался с Де Хеа.
19-летний форвард, которого купили у «Бетиса», после январского трансфера забил уже четыре гола в новом клубе. Это в принципе был день молодых. Если флорентийцы в новых сочетаниях весь второй тайм напоминали крыловский квартет, то еще один 19-летний талант «Комо» — воспитанник «Реала» Нико Пас — красиво исполнил дальний удар. Это принесло выходцам из серии В первую с осени гостевую победу и помогло отодвинуться от опасной зоны. В свою очередь беззубая в атаке «Фиорентина» осталась шестой и дала шанс «Ювентусу» уйти в отрыв.
Главный матч воскресенья к стартовому свистку вырос в цене. Изначально было понятно, что победа «Интера», у которого в атаке вместо Тюрама в старте вышел Тареми, выведет нерадзурри в лидеры. А «Ювентус» после дневной осечки «Фиорентины» получил шанс отсечь преследователя, хотя выигрывать все равно было необходимо — чтобы догнать замыкающий топ-4 «Лацио».
В общем, отличный расклад, который полностью совпал с качеством игры. Даже без забитых мячей она не давала перевести дыхание, напоминая невероятные 4:4 в первом круге. И нули в Турине совсем не напоминали о встрече игравших накануне в Германии «Байера» и «Баварии». В Леверкузене доминировала одна команда. Здесь к этому стремились оба соперника. «Интер» выглядел более мастеровитым, что логично для устоявшегося коллектива. «Юве» старался не отставать, потому что новая команда рождается именно в таких битвах.
На удар Тареми через себя с не менее ярким сейвом Ди Грегорио — чудеса от Зоммера, которого в одной атаке напрягли Нико Гонсалес и Франсишку Консейсау. И так — на одном дыхании. Пика зрелище достигло к середине второго тайма. Ди Грегорио вытащил мертвый мяч от блестяще игравшего Дюмфриса. И не важно, фолил ли перед этим все же вышедший на замену Маркус Тюрам. Бьянконери забили несколько минут спустя, а то, что сделал Коло Муани, — почерк мастера. Выиграл борьбу за мяч у линии штрафной, развернул двоих миланцев «марсельской рулеткой» и, падая, выдал пас Консейсау. А тот явил образец хладнокровия, покатив мяч мимо Зоммера.
Лучший «Юве» в этом сезоне мог сразу забивать еще, но на ленточке оказался неугомонный Дюмфрис. Туринский азарт молодых сломал миланский опыт, что выражалось цифрами среднего возраста стартового состава. 25 лет и 8 дней у хозяев (самый молодой за 30 лет). И 30 лет и 306 дней — у гостей. Самый опытный в дерби Италии за всю трехочковую эпоху. По итогу, конечно, можно порассуждать про будущее, которое за «Старой синьорой». Но и старенький «Интер» все еще хорош в настоящем. В Неаполе праздник по случаю сохранения лидерства после третьей ничьей подряд, только в битве за скудетто еще ничего не ясно. А команда Тиагу Мотты растет. Именно такой ее и хотели видеть, начиная коренную перестройку.
Германия: с победой — только «Айнтрахт»
В стартовом матче тура в пятницу «Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» (0:0). В субботу разделили очки также не забившие ни одного мяча «Байер» и «Бавария», так что единственной победившей командой из топ-4 стал «Айнтрахт».
При этом игра с «Хольштайном» не удалась лучшему снайперу «орлов» Экитике. В первом тайме француз не реализовал пенальти. Потом губил моменты в игровых ситуациях, а на исходе добавленного арбитром времени наконец-то отправил мяч в сетку, однако ВАР определил у Экитике офсайд в тот момент, когда он стартовал под передачу партнера из центрального круга.
Впрочем, другие игроки франкфуртцев были на высоте, а отличившийся во втором из трех последних туров 19-летний Джан Узун снова дал повод говорить о том, что жизнь без уехавшего в «Манчестер Сити» Мармуша все-таки существует. Команда Дино Топпмеллера уверенно идет третьей, опережая находящийся на пятой строчке «Фрайбург» на шесть очков.
Франция: сюжет из сказки
Что поправил в «Лионе» Паулу Фонсека, так это эффективность в атаке. В том числе благодаря свежему взгляду и новым вариантам. Так, в гостях у безнадежного аутсайдера в старте «ткачей» снова был Микаутадзе, который и открыл счет после прессинга на бровке и паса в штрафную в исполнении Шерки. Грузин отличился во втором матче подряд. Ветеран Толиссо и вовсе забивает в четырех встречах. Что до Ляказетта, то он сейчас выступает в роли джокера, который добил несчастный «Монпелье».
У хозяев в 22 матчах уже 52 пропущенных мяча. За последние сорок лет на данном отрезке хуже оборона была только у начавшего два года назад падение в бездну «Бордо» (53). Между тем число результативных ударов Ляказетта в лигах топ-5 достигло 207. Это седьмой показатель в истории французского футбола, равный Мишелю Платини. До Мбаппе — один гол, но ясно же, что догнать Килиана нереально. Так что ориентир для Ляказетта — занимающий сейчас пятое место участник ЧМ-1934 и 1938 Роже Куртуа (210). Такой «Лион» — полноценный участник гонки за попадание в следующую ЛЧ.
Впрочем, пока те, кто выше, шансов «ткачам» не дают. Накануне крупно выиграл «Монако», а в воскресенье в топ-3 вернулась другая команда с Лазурного Берега — «Ницца». В гостях у сражающегося за выживание «Гавра», который продолжает выступать без травмированного Далера Кузяева, «орлята» шокировали хозяев двумя голами с интервалом в пару минут. Один мяч небесные отыграли, однако команда Франка Хайзе сохранила перевес, укрепив его в компенсированное время. Диоп стал автором 44 мяча «Ниццы», которая идет по графику «два гола в среднем за игру» и демонстрирует лучшую результативность с чемпионата-1977/78.
Последний матч дня — это даже не про игру и счет, а про потрясающую историю полузащитника «Лилля» Бенталеба. На неделе возвращение пережившего сердечный приступ и пропустившего полгода ветерана обсуждал весь футбольный мир. А сегодня он вышел на важнейшую игру при счете 0:0 сразу после удаления в составе «Ренна». И забил победный мяч! «Доги» продолжают гонку за путевкой в ЛЧ, и воскресная победа — большой шаг к мечте. Победили футбол и Бенталеб, который вообще-то разрушитель, да и прежде в нынешней команде ни разу не посылал мяч в сетку. Жизнь — лучший режиссер. А в таблицу это все просто перенеслось.
Статистика дня
7 побед подряд одержал в чемпионате Турции «Фенербахче». Для Жозе Моуринью это лучшая серия с 2012 года, когда португальский специалист выдал аналогичный отрезок в ла лиге на скамейке «Реала».
101 гол забил в АПЛ на «Энфилде» нападающий «Ливерпуля» Салах. По числу результативных ударов на одном стадионе египтянин сравнялся с Уэйном Руни («МЮ» на «Олд Траффорд»). Опережают Мо двое — Тьерри Анри («Арсенал» на «Эмирейтс», 114 мячей) и Серхио Агуэро («Манчестер Сити» на «Этихад», 106).
206 (115+91) результативных баллов набрал в чемпионате Нидерландов полузащитник «Аякса» Бергхайс. Обойдя Дирка Кайта, бывший капитан «Фейеноорда» вышел на третье место среди самых полезных игроков Эредивизе в XXI веке. Выше только ветеран ПСВ Люк де Йонг (271) и уехавший в Турцию из «Аякса» Душан Тадич (254).
250 матчей провел за «Ливерпуль» защитник Александер-Арнольд. В 26 лет и 132 дня он добрался до этой отметки в рекордно раннем возрасте, превзойдя державшееся 19 лет достижение Стивена Джеррарда.
Автор: Андрей Кузичев