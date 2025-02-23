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Футболисты брестского «Динамо» крупно проиграли новичку высшей лиги

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы в ходе подготовки к новому сезону провели очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» в своем манеже потерпели крупное поражение от дебютанта высшей лиги национального чемпионата «МЛ Витебск» — 0:6. В составе гостей голевой покер оформил нападающий Денис Козловский, который в прошлом сезоне играл за «Гомель». Три дня назад брестчане разгромили в Гродно борисовский БАТЭ — 3:0.

Сразу два спарринга провели сегодня футболисты «Витебска». В первом из них они разошлись миром с гостями из «Гомеля» — 1:1, а затем с таким же результатом завершили встречу с клубом «Луки-Энергия», который выступает в третьем дивизионе российского первенства. Неделю назад витебчане также в своем манеже одолели россиян с минимальным перевесом в счете — 1:0.

22 февраля бронзовые призеры чемпионата Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» переиграли дзержинский «Арсенал» с результатом 3:1.

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