Футболисты брестского «Динамо» крупно проиграли новичку высшей лиги

Сразу два спарринга провели сегодня футболисты «Витебска». В первом из них они разошлись миром с гостями из «Гомеля» — 1:1, а затем с таким же результатом завершили встречу с клубом «Луки-Энергия», который выступает в третьем дивизионе российского первенства. Неделю назад витебчане также в своем манеже одолели россиян с минимальным перевесом в счете — 1:0.