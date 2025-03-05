Футболисты «Немана» и «Ислочи» сыграли вничью в четвертьфинале Кубка Беларуси

Сегодняшняя встреча двух финалистов прошлого кубкового турнира прошла с преимуществом хозяев, но они не сумели его реализовать. В итоге ничья — 0:0. Ответный поединок за выход в полуфинал состоится 9 марта на поле ФК «Минск». В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» переиграл «Ислочь» с результатом 2:0.
Ранее состоялось еще три встречи четвертьфинальной стадии. Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» в Бобруйске одержал волевую викторию над представителем первой лиги национального чемпионата «Белшиной» — 2:1. Футболисты «Витебска» уверенно победили на своем поле «Слуцк» с сухим счетом 2:0. Брестское «Динамо» у себя дома разошлось миром с футболистами жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:0. В этих парах ответные поединки пройдут 8 и 9 марта.
Борисовский БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо», по два — у «Немана», «Торпедо-БелАЗа», мозырской «Славии», столичного МТЗ-РИПО и новополоцкого «Нафтана», по одному разу Кубок выигрывали «Витебск», столичное «Динамо-93» и ФК «Минск».