Футболисты «Немана» и «Ислочи» сыграли вничью в четвертьфинале Кубка Беларуси

Сегодняшняя встреча двух финалистов прошлого кубкового турнира прошла с преимуществом хозяев, но они не сумели его реализовать. В итоге ничья — 0:0. Ответный поединок за выход в полуфинал состоится 9 марта на поле ФК «Минск». В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» переиграл «Ислочь» с результатом 2:0.