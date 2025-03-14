Футболисты «Ислочи» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

После первой половины встречи на поле ФК «Минск» команда из Минского района вела 2:0, но во втором тайме мозыряне сумели забить два мяча — 2:2.
Вчера в стартовом поединке нового первенства новополоцкий «Нафтан» одержал волевую викторию, одолев на выезде футболистов «Минска» со счетом 2:1.
Завтра состоятся еще три матча первого тура. Серебряный призер прошлого чемпионата гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Молодечно», которые вернулись в элитный дивизион после долгого перерыва. Обладатель бронзы жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Гомеля», а футболисты «Витебска» у себя дома будут соперничать с борисовским БАТЭ.
Действующий чемпион страны минское «Динамо» начнет защиту титула 16 марта домашней встречей с футболистами «Сморгони». Также в воскресенье дзержинский «Арсенал» сыграет с брестским «Динамо», а футболисты «Слуцка» у себя дома примут дебютанта высшей лиги «МЛ Витебск».
Чемпионат Беларуси пройдет по классической схеме — в два круга с матчами дома и на выезде. Высшую лигу покинут команды, которые займут 15−16-е места, их заменят два лучших коллектива первой лиги. Команда, которая финиширует 14-й в элитном дивизионе, проведет переходные поединки с третьим клубом первой лиги.
Борисовский БАТЭ 15 раз становился чемпионом страны, 9 титулов у минского «Динамо», 3 — у солигорского «Шахтера», 2 — у мозырской «Славии», по разу золото брали брестское «Динамо», могилевский «Днепр», «Гомель» и бобруйская «Белшина».