Футболисты «Ислочи» и «Славии» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Завтра состоятся еще три матча первого тура. Серебряный призер прошлого чемпионата гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Молодечно», которые вернулись в элитный дивизион после долгого перерыва. Обладатель бронзы жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у «Гомеля», а футболисты «Витебска» у себя дома будут соперничать с борисовским БАТЭ.