«Неман» уступил футболистам «Гомеля» в последней игре 2-го тура чемпионата Беларуси

Серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» после крупной виктории в первом матче сегодня неожиданно уступил на своей арене футболистам «Гомеля» — 0:1. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Александр Бутько. Также сегодня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» в гостях разошлись миром с обладателями бронзы жодинскими торпедовцами — 0:0. Брестские динамовцы выигрывали в Новополоцке у местного «Нафтана» со счетом 2:0, но в итоге довольствовались лишь ничьей — 2:2.
Результаты остальных матчей: «Славия» (Мозырь) — «Молодечно» — 4:1, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «МЛ Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:2, «Слуцк» — «Сморгонь» — 2:0, «Минск» — «Витебск» — 2:1.
В центральном поединке третьего тура минское «Динамо» 5 апреля примет на своем поле «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман».