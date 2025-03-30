«Неман» уступил футболистам «Гомеля» в последней игре 2-го тура чемпионата Беларуси

Серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» после крупной виктории в первом матче сегодня неожиданно уступил на своей арене футболистам «Гомеля» — 0:1. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Александр Бутько. Также сегодня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» в гостях разошлись миром с обладателями бронзы жодинскими торпедовцами — 0:0. Брестские динамовцы выигрывали в Новополоцке у местного «Нафтана» со счетом 2:0, но в итоге довольствовались лишь ничьей — 2:2.