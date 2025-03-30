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«Неман» уступил футболистам «Гомеля» в последней игре 2-го тура чемпионата Беларуси

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одной команде не удалось избежать потерь на старте футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Серебряный призер прошлого первенства гродненский «Неман» после крупной виктории в первом матче сегодня неожиданно уступил на своей арене футболистам «Гомеля» — 0:1. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Александр Бутько. Также сегодня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» в гостях разошлись миром с обладателями бронзы жодинскими торпедовцами — 0:0. Брестские динамовцы выигрывали в Новополоцке у местного «Нафтана» со счетом 2:0, но в итоге довольствовались лишь ничьей — 2:2.

Результаты остальных матчей: «Славия» (Мозырь) — «Молодечно» — 4:1, БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «МЛ Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:2, «Слуцк» — «Сморгонь» — 2:0, «Минск» — «Витебск» — 2:1.

В центральном поединке третьего тура минское «Динамо» 5 апреля примет на своем поле «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман».

Неман
0:1
Первый тайм: 0:0
Гомель
Футбол, Беларусь, 2-й тур
30.03.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь Ковалевич
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти