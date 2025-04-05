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Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» возглавил таблицу чемпионата Беларуси

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «МЛ Витебск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси, обыграв на выезде брестское «Динамо» со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Играя в Бресте дебютанты высшей лиги ни в чем не уступали хозяевам поля, действовали очень уверенно и сумели выйти вперед незадолго до перерыва после точного удара бразильского форварда Жуниньо. Во втором тайме динамовцы бросились отыгрываться, однако гости не собирались отсиживаться в обороне и проводили острые контратаки. Одна из них завершилась вторым голом — на 65-й минуте отличился Денис Левицкий. Через 6 минут брестчане получили отличный шанс сократить разрыв в счете, заработав пенальти, но удар Егора Корцова отразил голкипер витебчан Павел Павлюченко. Хозяева продолжали атаковать однако порадовать своих болельщиков хотя бы одним голом не смогли.

В первом матче 3-го тура футболисты «Слуцка» у себя дома сыграли вничью с жодинскими торпедовцами — 0:0.

Завтра, 5 апреля, в центральном поединке этого уик-энда минское «Динамо» примет на своем поле вице-чемпиона страны гродненский «Неман». Лучшие команды прошлого сезона уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В поединке за Суперкубок минчане выиграли со счетом 2:0, а в ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси с таким же результатом победил «Неман». Также завтра футболисты «Молодечно» сыграют у себя дома с борисовским БАТЭ, а «Витебск» будет соперничать с «Нафтаном».

Заключительные встречи 3-го тура пройдут в воскресенье, 6 апреля: «Ислочь» (Минский район) — «Минск», «Арсенал» — «Сморгонь», «Гомель» — «Славия» (Мозырь).

Динамо Брс
0:2
Первый тайм: 0:0
МЛ
Футбол, Беларусь, 3-й тур
4.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ОСК Брестский
Главные тренеры
Сергей Ковальчук
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