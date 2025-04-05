Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» возглавил таблицу чемпионата Беларуси

Играя в Бресте дебютанты высшей лиги ни в чем не уступали хозяевам поля, действовали очень уверенно и сумели выйти вперед незадолго до перерыва после точного удара бразильского форварда Жуниньо. Во втором тайме динамовцы бросились отыгрываться, однако гости не собирались отсиживаться в обороне и проводили острые контратаки. Одна из них завершилась вторым голом — на 65-й минуте отличился Денис Левицкий. Через 6 минут брестчане получили отличный шанс сократить разрыв в счете, заработав пенальти, но удар Егора Корцова отразил голкипер витебчан Павел Павлюченко. Хозяева продолжали атаковать однако порадовать своих болельщиков хотя бы одним голом не смогли.