Футболисты «Славии» догнали «МЛ Витебск» в чемпионате Беларуси

После крупной виктории над «Молодечно» (4:1) сегодня команда Ивана Биончика одолела на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 51-й минуте игры забил Терентий Луцевич. После этой победы «Славия» набрала 7 очков, догнав дебютанта высшей лиги — «МЛ Витебск», который обыграл в Бресте местных динамовцев с результатом 2:0. В активе борисовского БАТЭ, победившего в гостях «Молодечно» со счетом 1:0, 6 зачетных баллов. Молодечненский клуб потерпел поражения во всех трех проведенных матчах.