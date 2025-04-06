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Футболисты «Славии» догнали «МЛ Витебск» в чемпионате Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» выиграли второй матч подряд на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

После крупной виктории над «Молодечно» (4:1) сегодня команда Ивана Биончика одолела на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 51-й минуте игры забил Терентий Луцевич. После этой победы «Славия» набрала 7 очков, догнав дебютанта высшей лиги — «МЛ Витебск», который обыграл в Бресте местных динамовцев с результатом 2:0. В активе борисовского БАТЭ, победившего в гостях «Молодечно» со счетом 1:0, 6 зачетных баллов. Молодечненский клуб потерпел поражения во всех трех проведенных матчах.

С одинаковым результатом 1:1 завершились еще два сегодняшних поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Минск» и «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь».

Центральный матч этого тура между чемпионом страны минским «Динамо» и серебряным призером гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок из-за снегопада.

Результаты остальных встреч: «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.

В следующем туре встречаются:

11 апреля. «Неман» — «Слуцк», «Витебск» — «Ислочь»;

12 апреля. БАТЭ — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал», «Нафтан» — «МЛ Витебск»;

13 апреля. «Славия» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Сморгонь», «Минск» — «Молодечно».

Гомель
0:1
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 3-й тур
6.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Михаил Мартинович
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти