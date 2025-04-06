Футболисты «Славии» догнали «МЛ Витебск» в чемпионате Беларуси

После крупной виктории над «Молодечно» (4:1) сегодня команда Ивана Биончика одолела на выезде футболистов «Гомеля» с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч на 51-й минуте игры забил Терентий Луцевич. После этой победы «Славия» набрала 7 очков, догнав дебютанта высшей лиги — «МЛ Витебск», который обыграл в Бресте местных динамовцев с результатом 2:0. В активе борисовского БАТЭ, победившего в гостях «Молодечно» со счетом 1:0, 6 зачетных баллов. Молодечненский клуб потерпел поражения во всех трех проведенных матчах.
С одинаковым результатом 1:1 завершились еще два сегодняшних поединка: «Ислочь» (Минский район) — «Минск» и «Арсенал» (Дзержинск) — «Сморгонь».
Центральный матч этого тура между чемпионом страны минским «Динамо» и серебряным призером гродненским «Неманом» перенесен на более поздний срок из-за снегопада.
Результаты остальных встреч: «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:0.
В следующем туре встречаются:
11 апреля. «Неман» — «Слуцк», «Витебск» — «Ислочь»;
12 апреля. БАТЭ — «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал», «Нафтан» — «МЛ Витебск»;
13 апреля. «Славия» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Сморгонь», «Минск» — «Молодечно».