Брестское «Динамо» выиграло первый матч в чемпионате Беларуси по футболу

В центральном матче этого уик-энда мозырская «Славия» уверенно победила у себя дома чемпиона страны минское «Динамо» — 3:0. Первым в этой встрече отличился Андрей Соловей, который возглавляет список лучших бомбардиров, забив 4 мяча. Также сегодня футболисты «Минска» со счетом 3:2 одолели на своей арене гостей из «Молодечно», для которых это четвертое поражение в четырех стартовых встречах.