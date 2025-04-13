Брестское «Динамо» выиграло первый матч в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня в заключительном поединке 4-го тура брестчане переиграли на своем поле футболистов «Сморгони» с результатом 2:0. Незадолго до перерыва Артем Быков открыл счет, а во второй половине встречи Иван Зенков забил второй мяч.
В центральном матче этого уик-энда мозырская «Славия» уверенно победила у себя дома чемпиона страны минское «Динамо» — 3:0. Первым в этой встрече отличился Андрей Соловей, который возглавляет список лучших бомбардиров, забив 4 мяча. Также сегодня футболисты «Минска» со счетом 3:2 одолели на своей арене гостей из «Молодечно», для которых это четвертое поражение в четырех стартовых встречах.
Результаты остальных поединков: «Нафтан» (Новополоцк) — «МЛ Витебск» — 0:3, БАТЭ (Борисов) — «Гомель» — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Слуцк» — 2:1, «Витебск» — «Ислочь» (Минский район) — 3:3, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:1.
После четырех туров по 10 очков набрали «Славия» и «МЛ Витебск», на три балла отстают «Минск» и БАТЭ.
В следующем туре встречаются:
- 18 апреля. «Слуцк» — «Славия», «Минск» — «Гомель».
- 19 апреля. «Динамо» (Минск) — БАТЭ, «Ислочь» — «Нафтан», «Молодечно» — «Витебск», «Арсенал» — «Неман».
- 21 апреля. «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ».