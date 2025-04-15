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«Неман» примет футболистов «Витебска» в первом полуфинале Кубка Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу стартует полуфинальная стадия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в первом полуфинальном матче действующий владелец трофея гродненский «Неман» примет на своей арене футболистов «Витебска» (начало игры в 18.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Завтра жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет у себя дома с дебютантом высшей лиги чемпионата Беларуси клубом «МЛ Витебск». Ответные поединки за выход в финал запланированы на 7—8 мая, а решающий поединок 34-го кубкового розыгрыша состоится 24 мая.

В финальном матче предыдущего кубкового сезона «Неман» победил футболистов «Ислочи» из Минского района с результатом 2:0.

Борисовский БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо», по два — у «Немана», «Торпедо-БелАЗа», мозырской «Славии», столичного МТЗ-РИПО и новополоцкого «Нафтана», по одному разу Кубок выигрывали «Витебск», столичное «Динамо-93» и ФК «Минск».