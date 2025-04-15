«Неман» примет футболистов «Витебска» в первом полуфинале Кубка Беларуси

Сегодня в первом полуфинальном матче действующий владелец трофея гродненский «Неман» примет на своей арене футболистов «Витебска» (начало игры в 18.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Завтра жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет у себя дома с дебютантом высшей лиги чемпионата Беларуси клубом «МЛ Витебск». Ответные поединки за выход в финал запланированы на 7—8 мая , а решающий поединок 34-го кубкового розыгрыша состоится 24 мая.