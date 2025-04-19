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«Витебск» и «Неман» победили в матчах футбольного чемпионата Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи пятого тура прошли на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Молодечно"

В первом сегодняшнем поединке главные неудачники стартового отрезка футболисты «Молодечно» потерпели пятое поражение подряд, уступив на своем поле «Витебску» с крупным счетом 0:4. Гродненский «Неман» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ также уверенно победил дзержинский «Арсенал» с результатом 3:0.

Позже в центральном матче сегодняшнего дня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене борисовский БАТЭ (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Также сегодня футболисты «Ислочи» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с новополоцким «Нафтаном».

Вчера мозырская «Славия» одолела на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Минск» переиграл на своей арене «Гомель» — 1:0. Заключительные поединки пятого тура пройдут 21 апреля: «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Турнирную таблицу возглавляет «Славия», набравшая 13 очков, по 10 баллов у «МЛ Витебск» и «Минска», в активе «Немана» 9 очков. В споре лучших бомбардиров лидирует Андрей Соловей («Славия»), забивший четыре мяча.