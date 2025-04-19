«Витебск» и «Неман» победили в матчах футбольного чемпионата Беларуси

Позже в центральном матче сегодняшнего дня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене борисовский БАТЭ (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Также сегодня футболисты «Ислочи» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с новополоцким «Нафтаном».