«Витебск» и «Неман» победили в матчах футбольного чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке главные неудачники стартового отрезка футболисты «Молодечно» потерпели пятое поражение подряд, уступив на своем поле «Витебску» с крупным счетом 0:4. Гродненский «Неман» на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ также уверенно победил дзержинский «Арсенал» с результатом 3:0.
Позже в центральном матче сегодняшнего дня чемпионы страны футболисты минского «Динамо» примут на своей арене борисовский БАТЭ (начало встречи в 19.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Также сегодня футболисты «Ислочи» на поле столичного СОК «Олимпийский» встретятся с новополоцким «Нафтаном».
Вчера мозырская «Славия» одолела на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Минск» переиграл на своей арене «Гомель» — 1:0. Заключительные поединки пятого тура пройдут 21 апреля: «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Турнирную таблицу возглавляет «Славия», набравшая 13 очков, по 10 баллов у «МЛ Витебск» и «Минска», в активе «Немана» 9 очков. В споре лучших бомбардиров лидирует Андрей Соловей («Славия»), забивший четыре мяча.