Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.