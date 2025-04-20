Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А

Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Отличился узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов».
После этой победы в активе «Ромы» стало 57 очков. Подопечные Клаудио Раньери поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» набрала 32 очка после 33 сыгранных матчей и расположилась на 14-м месте.
Футбол, Италия, Тур 33
19.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Паоло Дзанетти
Голы
Рома
Элдор Шомуродов
(Матиас Соуле)
4′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
35
Томмазо Бальданци
63′
61
Никколо Пизилли
56
Алексис Салемакерс
70′
11
Артем Довбик
14
Элдор Шомуродов
82′
2
Девайн Ренч
18
Матиас Соуле
82′
92
Стефан Эль-Шаарави
Верона
1
Лоренцо Монтипо
12
Домагой Брадарич
42
Диего Коппола
87
Даниэле Гиларди
38
Джексон Чачуа
9
Амин Сарр
6
Николас Валентини
57′
80′
3
Мартин Фресе
27
Павел Давидович
57′
25
Суат Сердар
24
Антуан Бернед
12′
57′
31
Томаш Суслов
33
Ондрей Дуда
80′
14
Дайлон Роша Ливраменто
35
Даниэль Москера
76′
10
Шейх Ньясс
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
5
Фолы
17
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти