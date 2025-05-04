«Интер» одержал победу над «Вероной» в матче Серии А

«Интер» (74 очка) занимает второе место в турнирной таблице Серии A. Команда прервала пятиматчевую серию без побед в различных турнирах. «Верона» (32) располагается на 15-й строчке. Клуб не может победить в чемпионате Италии шесть игр подряд.