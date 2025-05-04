«Интер» одержал победу над «Вероной» в матче Серии А

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Миланский «Интер» переиграл «Верону» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0. На девятой минуте с пенальти отличился Кристьян Аслани.
«Интер» (74 очка) занимает второе место в турнирной таблице Серии A. Команда прервала пятиматчевую серию без побед в различных турнирах. «Верона» (32) располагается на 15-й строчке. Клуб не может победить в чемпионате Италии шесть игр подряд.
В следующем туре «Интер» 11 мая на выезде сыграет с «Торино», а «Верона» в этот же день примет «Лечче».
Футбол, Италия, Тур 35
3.05.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Паоло Дзанетти
Голы
Интер
Кристьян Асллани
9′
Составы команд
Интер
13
Хосеп Мартинес
6
Стефан де Врей
30
Карлос Аугусту
36
Маттео Дармиан
23′
11
Карлос Хоакин Корреа
16
Давиде Фраттези
21
Кристьян Асллани
31
Янн Биссек
69′
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
68′
22
Генрих Мхитарян
59
Никола Залевски
84′
15
Франческо Ачерби
8
Марко Арнаутович
77′
99
Мехди Тареми
Верона
1
Лоренцо Монтипо
3
Мартин Фресе
4
Флавиус Данилюк
6
Николас Валентини
46′
25
Суат Сердар
38
Джексон Чачуа
12
Домагой Брадарич
90′
14
Дайлон Роша Ливраменто
10
Шейх Ньясс
80′
20
Григорис Кастанос
85′
31
Томаш Суслов
69′
24
Антуан Бернед
33
Ондрей Дуда
71′
80′
11
Каспер Тенгстедт
9
Амин Сарр
69′
35
Даниэль Москера
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
6
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти