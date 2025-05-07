Футболисты «Немана» второй раз кряду вышли в финал Кубка Беларуси

Финальный поединок кубкового турнира состоится 24 мая в Гродно. Год назад «Неман» во второй раз выиграл Кубок Беларуси, победив в решающем матче «Ислочь» со счетом 2:0. Больше всех обладателями Кубка становились футболисты борисовского БАТЭ, в активе которых пять победных финалов.