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Футболисты «Немана» второй раз кряду вышли в финал Кубка Беларуси

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» во второй раз подряд пробились в финал розыгрыша Кубка Беларуси, одолев по сумме двух встреч «Витебск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Неман"

Сегодня в ответном полуфинальном поединке нынешние владельцы трофея уступили на выезде футболистам «Витебска» со счетом 0:1. В первой встрече этих соперников в Гродно команда Игоря Ковалевича выиграла с крупным счетом 3:0.

Завтра лидер национального чемпионата «МЛ Витебск» примет футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало игры в 20.00). В первом матче в Жодино соперники не выявили победителя, разойдясь миром — 0:0.

Финальный поединок кубкового турнира состоится 24 мая в Гродно. Год назад «Неман» во второй раз выиграл Кубок Беларуси, победив в решающем матче «Ислочь» со счетом 2:0. Больше всех обладателями Кубка становились футболисты борисовского БАТЭ, в активе которых пять победных финалов.