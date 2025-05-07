Футболисты «Немана» второй раз кряду вышли в финал Кубка Беларуси

Сегодня в ответном полуфинальном поединке нынешние владельцы трофея уступили на выезде футболистам «Витебска» со счетом 0:1. В первой встрече этих соперников в Гродно команда Игоря Ковалевича выиграла с крупным счетом 3:0.
Завтра лидер национального чемпионата «МЛ Витебск» примет футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало игры в 20.00). В первом матче в Жодино соперники не выявили победителя, разойдясь миром — 0:0.
Финальный поединок кубкового турнира состоится 24 мая в Гродно. Год назад «Неман» во второй раз выиграл Кубок Беларуси, победив в решающем матче «Ислочь» со счетом 2:0. Больше всех обладателями Кубка становились футболисты борисовского БАТЭ, в активе которых пять победных финалов.