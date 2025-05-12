«МЛ Витебск» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Центральный поединок 8-го тура в Мозыре прошел с преимуществом хозяев поля, но все их атаки отражали защитники и голкипер витебчан Павел Павлюченко. Гости проводили быстрые контратаки, две из которых во втором тайме завершились голами. Сначала отличился Олег Никифоренко, а в самом конце игры Оде Абдуллахи забил второй мяч — 2:0 в пользу «МЛ Витебск».