«МЛ Витебск» закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси

Центральный поединок 8-го тура в Мозыре прошел с преимуществом хозяев поля, но все их атаки отражали защитники и голкипер витебчан Павел Павлюченко. Гости проводили быстрые контратаки, две из которых во втором тайме завершились голами. Сначала отличился Олег Никифоренко, а в самом конце игры Оде Абдуллахи забил второй мяч — 2:0 в пользу «МЛ Витебск».
В первом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» на своем поле потерпел крупное поражение от футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:3.
Результаты остальных игр: «Неман» (Гродно) — «Сморгонь» — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск) — 2:2, «Витебск» — «Слуцк» — 4:1, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Минск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 2:2, «Молодечно» — «Гомель» — 0:1.
Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 20 очков (8 матчей), «Динамо» (Брест) — 15 (8), «Славия» — 14 (8), «Динамо» (Минск) — 14 (7), «Ислочь» — 14 (8), «Минск» — 14 (8), «Торпедо-БелАЗ» — 14 (8).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 6 мячей.
В следующем туре встречаются:
16 мая. «Сморгонь» — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Неман», «Гомель» — «Нафтан».
17 мая. «Слуцк» — «Ислочь», «Динамо» (Брест) — «Минск», «Динамо» (Минск) — «Молодечно».
18 мая. «Арсенал» — «Витебск», «МЛ Витебск» — БАТЭ.