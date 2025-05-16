Гродненский «Неман» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня в Жодино подопечные Игоря Ковалевича одолели обладателя бронзы «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0. В следующую субботу, 24 мая, в Гродно у команды Дмитрия Молоша будет шанс взять реванш — соперники встретятся в финальном матче Кубка страны.