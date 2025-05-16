Гродненский «Неман» прервал серию поражений в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня в Жодино подопечные Игоря Ковалевича одолели обладателя бронзы «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0. В следующую субботу, 24 мая, в Гродно у команды Дмитрия Молоша будет шанс взять реванш — соперники встретятся в финальном матче Кубка страны.
В первом сегодняшнем матче футболисты «Сморгони» проиграли на своем поле мозырской «Славии» — 0:2.
Также сегодня футболисты «Гомеля» примут на своей арене новополоцкий «Нафтан».
Еще три встречи состоятся завтра: «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Минск», «Динамо» (Минск) — «Молодечно».
Заключительные поединки 9-го тура пройдут в воскресенье, 18 мая: «Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск», «МЛ Витебск» — БАТЭ.
Турнирную таблицу возглавляет «МЛ Витебск», набравший 20 очков, на три балла меньше у «Славии», у брестского «Динамо» на 15 очков меньше. В споре бомбардиров лидирует Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 6 мячей.
Юрий Пунтус
Игорь Ковалевич
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