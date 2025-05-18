Футболисты «Арсенала» и «Витебска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом сегодняшнем матче дзержинский «Арсенал» в Борисове выигрывал у футболистов «Витебска», но не удержал победу — ничья 1:1. В последнем поединке этого тура лидер турнира «МЛ Витебск» примет на своем поле борисовский БАТЭ (начало игры в 20.55).