Футболисты «Арсенала» и «Витебска» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первом сегодняшнем матче дзержинский «Арсенал» в Борисове выигрывал у футболистов «Витебска», но не удержал победу — ничья 1:1. В последнем поединке этого тура лидер турнира «МЛ Витебск» примет на своем поле борисовский БАТЭ (начало игры в 20.55).
Результаты остальных встреч: «Динамо» (Минск) — «Молодечно» — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Минск» — 5:0, «Слуцк» — «Ислочь» (Минский район) — 1:1, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0, «Сморгонь» — «Славия» (Мозырь) — 0:2.
Положение в лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 20 очков (8 матчей), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8), «Славия» — 17 (9).
Сергей Ясинский
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