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Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Славии» в чемпионате Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» потерпели второе поражение кряду в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Мозыре финалисты кубкового розыгрыша с результатом 0:1 уступили местной «Славии». Победный мяч на 65-й минуте забил Илья Кухарчик. После этой победы мозыряне поднялись на второе место в турнирной таблице. Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).

В первом сегодняшнем матче хозяин решающего поединка за Кубок страны гродненский «Неман» со счетом 3:1 победил в Новополоцке местный «Нафтан».

Финальный матч кубкового турнира состоится в субботу, 24 мая, в Гродно. На прошлой неделе соискатели трофея встретились в Жодино в игре девятого тура чемпионата страны, и тогда торпедовцы уступили команде Игоря Ковалевича со счетом 0:1.

Расписание остальных игр 10-го тура чемпионата Беларуси:

  • 23 мая. «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Динамо» (Брест);
  • 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);
  • 26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».

Положение в группе лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Славия» — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8).

Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).

Славия М
1:0
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
Футбол, Беларусь, 10-й тур
24.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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