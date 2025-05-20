Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Славии» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Мозыре финалисты кубкового розыгрыша с результатом 0:1 уступили местной «Славии». Победный мяч на 65-й минуте забил Илья Кухарчик. После этой победы мозыряне поднялись на второе место в турнирной таблице. Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).