Жодинские торпедовцы уступили футболистам «Славии» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Мозыре финалисты кубкового розыгрыша с результатом 0:1 уступили местной «Славии». Победный мяч на 65-й минуте забил Илья Кухарчик. После этой победы мозыряне поднялись на второе место в турнирной таблице. Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).
В первом сегодняшнем матче хозяин решающего поединка за Кубок страны гродненский «Неман» со счетом 3:1 победил в Новополоцке местный «Нафтан».
Финальный матч кубкового турнира состоится в субботу, 24 мая, в Гродно. На прошлой неделе соискатели трофея встретились в Жодино в игре девятого тура чемпионата страны, и тогда торпедовцы уступили команде Игоря Ковалевича со счетом 0:1.
Расписание остальных игр 10-го тура чемпионата Беларуси:
- 23 мая. «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск), «Витебск» — «Динамо» (Брест);
- 25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);
- 26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».
Положение в группе лидирующей группе: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Славия» — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Динамо» (Минск) — 17 (8).
Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»).
Михаил Мартинович
Юрий Пунтус
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