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Футболисты «Ислочи» разгромили «Арсенал» в чемпионате Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» продлили беспроигрышную серию в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня «волки» на поле столичного СОК «Олимпийский» разгромили дзержинский «Арсенал» с сухим счетом 4:0. «Ислочь» еще не проигрывала в нынешнем первенстве, а «Арсенал» пока не одержал ни одной победы.

Два стартовых матча 10-го тура с участием финалистов розыгрыша Кубка страны состоялись 20 мая. Гродненский «Неман» со счетом 3:1 победил в Новополоцке местный «Нафтан», а футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» уступили в Мозыре местной «Славии» — 0:1. Решающий поединок кубкового турнира состоится завтра в Гродно.

Расписание остальных встреч 10-го тура национального первенства:

25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);

26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Славия» — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Ислочь» — 18 (10). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка в девяти проведенных встречах. Четыре балла у «Сморгони», пять — у «Слуцка», шесть — у «Арсенала».

Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»), забившие по 6 мячей.

Ислочь
4:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Д
Футбол, Беларусь, 10-й тур
23.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
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