Футболисты «Ислочи» разгромили «Арсенал» в чемпионате Беларуси

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Славия» — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Ислочь» — 18 (10). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка в девяти проведенных встречах. Четыре балла у «Сморгони», пять — у «Слуцка», шесть — у «Арсенала».