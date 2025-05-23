Футболисты «Ислочи» разгромили «Арсенал» в чемпионате Беларуси

Сегодня «волки» на поле столичного СОК «Олимпийский» разгромили дзержинский «Арсенал» с сухим счетом 4:0. «Ислочь» еще не проигрывала в нынешнем первенстве, а «Арсенал» пока не одержал ни одной победы.
Два стартовых матча 10-го тура с участием финалистов розыгрыша Кубка страны состоялись 20 мая. Гродненский «Неман» со счетом 3:1 победил в Новополоцке местный «Нафтан», а футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» уступили в Мозыре местной «Славии» — 0:1. Решающий поединок кубкового турнира состоится завтра в Гродно.
Расписание остальных встреч 10-го тура национального первенства:
25 мая. «Минск» — «МЛ Витебск», «Молодечно» — «Слуцк», «Гомель» — «Динамо» (Минск);
26 мая. БАТЭ (Борисов) — «Сморгонь».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 23 очка (9 матчей), «Славия» — 20 (10), «Динамо» (Брест) — 18 (9), «Ислочь» — 18 (10). Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного очка в девяти проведенных встречах. Четыре балла у «Сморгони», пять — у «Слуцка», шесть — у «Арсенала».
Бомбардирскую гонку возглавляют Александр Шестюк («Ислочь») и Андрей Соловей («Славия»), забившие по 6 мячей.
Виталий Жуковский
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти