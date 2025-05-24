Футболисты «Немана» в третий раз выиграли Кубок Беларуси

Сегодня в Гродно в решающем поединке 34-го кубкового розыгрыша команда Игоря Ковалевича переиграла футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 3:0. В первом тайме хозяева имели преимущество, но открыть счет не сумели. Торпедовцы провели несколько острых контратак, но также не смогли отличиться. В начале второй половины встречи «Неман» выстрелил дуплетом — на 56-й минуте отличился капитан команды Иван Садовничий, а еще через три минуты второй мяч в ворота гостей забил Сергей Пушняков. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Дмитрия Молоша пытались отыграться, но у них ничего не получилось. Зато поймавшие кураж хозяева еще раз порадовали своих болельщиков — на 80-й минуте Егор Зубович поставил последнюю точку.
Футболисты «Немана» впервые выиграли трофей в 1993 году, а год назад повторили этот успех, победив в финале «Ислочь» из Минского района (2:0).
Больше всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты борисовского БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины», брестского «Динамо» и гродненского «Немана».