Футболисты «Немана» в третий раз выиграли Кубок Беларуси

Сегодня в Гродно в решающем поединке 34-го кубкового розыгрыша команда Игоря Ковалевича переиграла футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа» с результатом 3:0. В первом тайме хозяева имели преимущество, но открыть счет не сумели. Торпедовцы провели несколько острых контратак, но также не смогли отличиться. В начале второй половины встречи «Неман» выстрелил дуплетом — на 56-й минуте отличился капитан команды Иван Садовничий, а еще через три минуты второй мяч в ворота гостей забил Сергей Пушняков. Оказавшись в роли догоняющих, подопечные Дмитрия Молоша пытались отыграться, но у них ничего не получилось. Зато поймавшие кураж хозяева еще раз порадовали своих болельщиков — на 80-й минуте Егор Зубович поставил последнюю точку.