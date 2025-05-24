«ПСЖ» с Сафоновым в составе победил в финале Кубка Франции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «ПСЖ», за который выступает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, обыграл «Реймс» в финальном матче Кубка Франции.
Матч прошел на «Стад де Франс» и завершился победой «ПСЖ» со счетом 3:0. Дубль оформил Брадли Баркола (16-я и 19-я минуты), один мяч забил Ашраф Хакими (43).
Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отразил единственный удар по своим воротам. Для россиянина это седьмой сухой матч в составе «ПСЖ». Сафонов завоевал свой третий титул с момента перехода во французский клуб летом 2024 года. Ранее он выиграл Суперкубок Франции и стал чемпионом Лиги 1.
«ПСЖ» завоевал Кубок Франции второй год подряд и в 16-й раз в своей истории, что является рекордом турнира. «Реймс» является двукратным обладателем Кубка Франции, в последний раз «красно-белым» удалось взять титул в сезоне-1957/58.
«ПСЖ» 31 мая сыграет с итальянским «Интером» в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене.