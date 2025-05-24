«ПСЖ» с Сафоновым в составе победил в финале Кубка Франции

Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отразил единственный удар по своим воротам. Для россиянина это седьмой сухой матч в составе «ПСЖ». Сафонов завоевал свой третий титул с момента перехода во французский клуб летом 2024 года. Ранее он выиграл Суперкубок Франции и стал чемпионом Лиги 1.