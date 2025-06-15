Футболисты «Ислочи» впервые проиграли в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» хозяева уступили лидеру первенства «МЛ Витебск» со счетом 0:1. В этой встрече отличился Никита Глушков, поразивший ворота на 77-й минуте игры. «МЛ Витебск» остался единственной командой, которая еще не проигрывала в этом первенстве.