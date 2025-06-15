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Футболисты «Ислочи» впервые проиграли в матчах чемпионата Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» потерпели первое поражение в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» хозяева уступили лидеру первенства «МЛ Витебск» со счетом 0:1. В этой встрече отличился Никита Глушков, поразивший ворота на 77-й минуте игры. «МЛ Витебск» остался единственной командой, которая еще не проигрывала в этом первенстве.

В первом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» у себя дома проиграл мозырской «Славии» — 0:1. Победный мяч в самом конце первого тайма забил Алексей Иванов. Для мозырян это четвертая виктория кряду.

Результаты остальных встреч 12-го тура: «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно) — 1:5, «Молодечно» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:5, «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:2.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 32 очка (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 26 (11), «Славия» — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 24 (12), «Ислочь» — 21 (12). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 8 мячей.

Ислочь
0:1
Первый тайм: 0:0
МЛ Витебск
Футбол, Беларусь, 12-й тур
15.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Городской
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