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Брестские динамовцы первыми вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» стали первыми участниками ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 1/16 финала брестчане уверенно обыграли представителей первой лиги национального чемпионата футболистов «Орши» с крупным счетом 8:1. Брестское «Динамо» через месяц стартует в квалификации Лиги конференций, где его первым оппонентом будет черногорская «Сутьеска» из Никшича.

Завтра еще один белорусский представитель в еврокубковых турнирах жодинское «Торпедо-БелАЗ» в 1/16 финала сыграет в Гомеле с местным клубом «Бумпром», занимающие 11-е место во втором дивизионе национального первенства. На старте квалификации Лиги конференций торпедовцы будут соперничать с северомакедонским клубом «Работнички» из Скопье.

Нынешний обладатель Кубка Беларуси гродненский «Неман» начнет защиту титула гостевым матчем с футболистами «Слонима». Действующий чемпион Беларуси минское «Динамо» встретится в Гомеле с местным «Локомотивом». Пятикратный обладатель Кубка страны борисовский БАТЭ поспорит со столичным клубом РЦОР-БГУ.

Составы остальных пар 1/16 финала: «Нива» (Долбизно) — «Ислочь» (Минский район), «Осиповичи» — «Славия» (Мозырь), «Барановичи» — «МЛ Витебск», «Белшина» (Бобруйск) — «Молодечно», «Д-Медиа» (Минск) — «Гомель», «Волна» (Пинск) — «Минск», «Днепр» (Могилев) — «Витебск», «Островец» — «Слуцк», «Лида» — «Арсенал» (Дзержинск), «Крумкачы» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Юни Икс Лабс» (Минск) — «Сморгонь».

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил на своем поле «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».