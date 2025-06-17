Брестские динамовцы первыми вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

Завтра еще один белорусский представитель в еврокубковых турнирах жодинское «Торпедо-БелАЗ» в 1/16 финала сыграет в Гомеле с местным клубом «Бумпром», занимающие 11-е место во втором дивизионе национального первенства. На старте квалификации Лиги конференций торпедовцы будут соперничать с северомакедонским клубом «Работнички» из Скопье.