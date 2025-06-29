«Арсенал» разгромил футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. На 9-й минуте счет открыл Руслан Мялковский, вскоре отличился Никита Власенко, а перед перерывом Александр Французов довел дело до разгрома — 3:0 в пользу гостей. Это четвертая подряд виктория «Арсенала». В другом сегодняшнем поединке новополоцкий «Нафтан» у себя дома сыграл вничью с борисовским БАТЭ — 2:2.
Результаты остальных игр этого тура: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест) — 5:0, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 2:2, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:3, «Витебск» — «Неман» (Гродно) — 0:0, «Гомель» — «МЛ Витебск» — 0:2, «Молодечно» — «Сморгонь» — 2:1.
Положение в группе лидеров после 14 туров: «МЛ Витебск» — 36 очков, «Динамо» (Минск) — 29, «Славия» — 28, «Торпедо-БелАЗ» — 26. Турнирную таблицу замыкает «Молодечно» — 4 очка, у «Сморгони» на один балл больше.
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 10 мячей.
В следующем туре встречаются:
- 3 июля. «МЛ Витебск» — «Динамо» (Минск).
- 4 июля. «Торпедо-БелАЗ» — «Молодечно», «Динамо» (Брест) — «Слуцк», «Неман» — «Ислочь».
- 5 июля. «Сморгонь» — «Гомель», «Славия» — «Витебск», БАТЭ — «Минск».
- 6 июля. «Арсенал» — «Нафтан».
Виталий Павлов
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