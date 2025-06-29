«Арсенал» разгромил футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. На 9-й минуте счет открыл Руслан Мялковский, вскоре отличился Никита Власенко, а перед перерывом Александр Французов довел дело до разгрома — 3:0 в пользу гостей. Это четвертая подряд виктория «Арсенала». В другом сегодняшнем поединке новополоцкий «Нафтан» у себя дома сыграл вничью с борисовским БАТЭ — 2:2.