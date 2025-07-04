Дубль Скавыша помог «Торпедо-БелАЗу» выиграть пятый матч кряду в чемпионате Беларуси

В первом сегодняшнем поединке жодинские торпедовцы победили на своей арене аутсайдеров турнира футболистов «Молодечно» с результатом 4:1. Голевой дубль у победителей оформил Максим Скавыш, еще по одному мячу забили Илья Василевич и Павел Седько. Гости ответили точным ударом Сергея Усени. Для «Торпедо-БелАЗа» это пятая виктория подряд.