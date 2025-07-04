Дубль Скавыша помог «Торпедо-БелАЗу» выиграть пятый матч кряду в чемпионате Беларуси

В первом сегодняшнем поединке жодинские торпедовцы победили на своей арене аутсайдеров турнира футболистов «Молодечно» с результатом 4:1. Голевой дубль у победителей оформил Максим Скавыш, еще по одному мячу забили Илья Василевич и Павел Седько. Гости ответили точным ударом Сергея Усени. Для «Торпедо-БелАЗа» это пятая виктория подряд.
Вчера в центральном поединке первого круга лидер турнира «МЛ Витебск» уверенно переиграл в Орше действующих чемпионов страны футболистов минского «Динамо» с сухим счетом 2:0.
Завтра состоятся еще три встречи: «Сморгонь» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Минск», а 6 июля в последнем матче первого круга дзержинский «Арсенал» примет в Борисове новополоцкий «Нафтан».
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 10 мячей.