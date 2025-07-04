Брестское «Динамо» победило футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

После двух поражений подряд сегодня брестчане выиграли на своем поле у футболистов «Слуцка» с крупным счетом 3:0. На 4-й минуте встречи отличился Маким Касараб, незадолго до перерыва Егор Корцов забил второй мяч, а во второй половине игры Михаил Гордейчук с пенальти установил окончательный результат.