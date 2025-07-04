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Брестское «Динамо» победило футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестское «Динамо» одержало победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

После двух поражений подряд сегодня брестчане выиграли на своем поле у футболистов «Слуцка» с крупным счетом 3:0. На 4-й минуте встречи отличился Маким Касараб, незадолго до перерыва Егор Корцов забил второй мяч, а во второй половине игры Михаил Гордейчук с пенальти установил окончательный результат.

В стартовом поединке сегодняшнего дня жодинские торпедовцы на своем поле разгромили футболистов «Молодечно» — 4:1.

Вчера в центральном поединке первого круга лидер турнира «МЛ Витебск» уверенно переиграл в Орше действующих чемпионов страны футболистов минского «Динамо» с сухим счетом 2:0.

Завтра состоятся еще три встречи: «Сморгонь» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Минск», а 6 июля в последнем матче первого круга дзержинский «Арсенал» примет в Борисове новополоцкий «Нафтан».

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 10 мячей.

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