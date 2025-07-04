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Футболисты «Немана» победили «Ислочь» на финише первого круга чемпионата Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Немана» победно завершили первый круг чемпионата Беларуси, обыграв «Ислочь» со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Уже на 3-й минуте встречи в Гродно Антон Сучков вывел хозяев вперед, а незадолго до финального свистка Максим Кравцов второй раз поразил ворота гостей.

Завтра пройдут еще три матча 15-го тура: «Сморгонь» — «Гомель», «Славия» (Мозырь) — «Витебск», БАТЭ (Борисов) — «Минск», а 6 июля в последнем поединке первого круга дзержинский «Арсенал» примет в Борисове новополоцкий «Нафтан».

Результаты остальных встреч: «МЛ Витебск» — «Динамо» (Минск) — 2:0, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Молодечно» — 4:1, «Динамо» (Брест) — «Слуцк» — 3:0.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 39 очков (15 матчей), «Динамо» (Минск) — 29 (15), «Торпедо-БелАЗ» — 29 (15), «Славия» — 28 (14), «Неман» (Гродно) — 28 (15).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 10 мячей.

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