ФК «Витебск» представил Ольгу Бузову как нового игрока женской команды

Позднее генеральный директор «Витебска» Николай Вайтюховский рассказал Sport24, что вчера, 11 июля, Бузова давала концерт на стадионе клуба, на который были куплены все билеты, а также подтвердил, что фото Бузовой с футболкой с 20-м номером настоящее. Однако пост с представлением Ольги в качестве футболистки носит юмористический характер.