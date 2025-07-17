Жодинские торпедовцы пробились во второй раунд футбольной Лиги конференций

Первыми свою встречу завершили футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа», которые победили в Скопье северомакедонский клуб «Работнички» со счетом 1:0. На 14-й минуте мяч забил нигерийский нападающий торпедовцев Стивен Альфред. Неделю назад в первой встрече, состоявшейся в венгерском Сомбатхее, подопечные Дмитрия Молоша разгромили соперников с сухим счетом 3:0. Во втором раунде соперником автозаводцев будет израильский «Маккаби» из Хайфы.