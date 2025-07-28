Долгожданный переход Дьёкереша и новый форвард «Ливерпуля». Трансферы недели в Европе

Риос классно проявил себя на клубном чемпионате мира в составе «Палмейраса». А до этого несколько лет выдавал стабильно высокий уровень в бразильской лиге и в сборной Колумбии. Тем удивительнее, что Риос перебирается в Европу только в 25 лет. Игроком интересовались «Зенит» и «Рома», но в итоге он выбрал «Бенфику». Лиссабонцы заплатили «Палмейрасу» € 27 млн. Ждём трансфер колумбийца за € 100+ млн в топ-клуб через пару лет?