«Севилья» растерзала «Барселону», Мбаппе-младший на глазах Килиана оставил «ПСЖ» без победы, нули в битве «Юве» и «Милана»

Англия: юбилей Гвардиолы
Не видно конца и края кризису «Ноттингема», а цикл после назначения Ангелоса Постекоглу — сплошная черная полоса. И если первый тайм на «Сент-Джеймс Парк» «лесники» могут занести себе в актив, то первый же гол сломал гостей. Бруно Гимараэс в центральной зоне накрыл Гиббса-Уайта, обыгрался с поддержавшим атаку Берном перед штрафной и закрутил мяч под перекладину. После этого гостей пытался удержать на плаву только Селс, который остановил удар в упор от расстреливавшего ворота Барнса, а потом отразил ногой мяч, который в противоход ему отправлял Тшау. Но, в конце концов, Вольтемаде убил интригу, безупречно исполнив пенальти. Немец заставляет забыть о продаже Исака.
Зацепившись за длинный пас Гвардиола, Холанд буквально смял одного защитника, на шаге ушел от второго и отправил мяч в сетку. Можно сказать, норвежец закрыл гештальт, так как, очень успешно играя на лондонских стадионах (21 мяч в 22 играх), он прежде не отличался в гостях у «Брентфорда». Это 22-й (из 23-х) стадионов, где Эрлинг посылал мяч в сетку. А его единственного удара хватило для юбилея Хосепа Гвардиолы. Испанец отпраздновал 250-ю победу в АПЛ. Ему для этого хватило 349 матчей.
Чтобы в полной мере оценить крутость Пепа, отметим, что второй результат у Арсена Венгера, и это — 423 игры. Все эти цифры — для истории. По игре же можно подчеркнуть, что в первом тайме хозяевам ни разу не позволили коснуться мяча в чужой штрафной. С «пчелами» ничего подобного не случалось за все время выступлений в АПЛ (159 игр). Ну и Доннарумма в концовке напомнил, что игра ногами — не его конек. Итальянец попал в соперника, но, на его счастье, мяч полетел в сторону от ворот.
Испания: спасительный гол галисийской легенды
По ощущениям, еще ни одной команде не удавалось так успешно для себя использовать высокую линию «Барселоны». По ходу первого тайма «Севилья» превратила жизнь каталонской обороны в бесконечный кошмар, а у того, что гости пропустили к перерыву только два мяча, есть конкретные «виновники». Во-первых, регулярно спасавший гостей Щенсны. Во-вторых, губивший моменты Исак Ромеро. Форвард андалусийцев заработал пенальти и при счете 1:0 мог легко оформить хет-трик, но ограничился одним точным ударом. После того, как Кунде накрыли прессингом в центре, Варгас выдал партнеру такой пас, что тому было сложнее промахнуться, чем отправить мяч в сетку.
«Севилья», которая не побеждала «Барсу» в ла лиге целых десять лет, была по-настоящему хороша. Однако чемпионы пытались переломить ситуацию, и если свой первый шанс Рэшфорд загубил, то на седьмой добавленной к первому тайму минуте он идеально пробил с лета после прекрасного паса Педри. А в итоге хозяева едва не доигрались. После «стеночки» с Рэшфордом в штрафную ворвался Бальде, и Янузай руками уложил оппонента на газон. Трибуны «Рамон Санчес Писхуан» были в шоке, но болельщики снова запели победные песни, когда Левандовски с точки даже не попал в створ.
Настоящий же праздник начался на последних минутах. Кармона и Адамс, которому ассистировал бывший армеец Эджуке, довели дело крупной победы. На международную паузу «Барса» уходит, не сумев вернуть первое место и после двух кряду чувствительных поражений. Под началом Ханси Флика такое, кстати, уже случалось — в декабре прошлого года. Но кто о таком вспомнит после чемпионского сезона?! Так что с выводами торопиться не стоит. А болельщики «Севильи» запомнят 5 октября 2025 года, потому что в этот день их команда одержала над «Барсой» самую крупную домашнюю победу с 1951 года (4:0).
Наконец-то разыгравшийся и набравший хороший ход «Атлетико» в Виго к 40-й минуте остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки Лангле, но к тому времени «матрасники» сумели открыть счет. Пабло Барриос, умчавшись в отрыв после классного паса Гризманна, заставил бывшего защитника «Рубина» Старфельта срезать мяч в собственные ворота. Однако в большинстве «Сельта» спаслась, а сравнял счет 38-летний Аспас. Яго просто обязан был стать героем в тот день, когда он повторил клубный рекорд Маноло и провел 533-й матч за галисийскую команду.
Италия: «Наполи» и «Рома» уходят в отрыв
«Рома» словно не обратила внимания на осечку в Лиге Европы и добилась волевой победы во Флоренции. Это лишь четвертый случай в истории клуба, когда «волкам» удается выиграть три первых гостевых матча нового чемпионата. Творцом воскресного успеха стал Соуле, который сполна реабилитировался за нереализованный во встрече с «Лиллем» пенальти. Для начала аргентинец сделал то, что, согласно статистике, он умеет лучше всех в серии А. Речь — об ударах из-за пределов штрафной. Именно так Соуле восстановил равновесие, отправив мяч в верхний угол. А потом после корнера в его исполнении мяч в ближний угол головой отправил Кристанте. Если «Фиорентина» проваливается под началом Стефано Пиоли, то Джан Пьеро Гасперини в режиме лайв вывел «Рому» на первое место.
На радость поклонников римских «волков», «Наполи» после первого тайма проигрывал «Дженоа» и, прямо скажем, не блистал. К тому же из-за травмы пришлось вынужденно менять Лоботку. Однако в перерыве Антонио Конте явно встряхнул свою команду.
У неаполитанцев появился напор, отличавший их в чемпионском сезоне, а гол Замбо-Ангисса выглядел логичным развитием событий. Причем в случае промаха камерунца хозяева, скорее всего, получили бы право на пенальти, так как пытавшийся прервать подачу Спинаццолы защитник высоко поднятой ногой попал в голову Хойлунду. Датчанин в итоге и стал автором победного гола, завершив массированную атаку ударом с подбора. «Наполи» вернул себе первое место, после чего оставалось ждать результатов конкурентов.
Главный матч воскресенья — не только в Италии, а во всех лигах топ-5 — в первом тайме заставил вспомнить термин «футбольные шахматы». Игор Тудор и Массимилиано Аллегри словно разобрали игру оппонентов на молекулы и атомы. Но, пожалуй, игра могла раскрыться, если бы мяч оказался в сетке. Только Дэвид не ожидал оригинального паса от Маккенни, а Сантьяго Хименес, замыкая подачу Павловича, подрезал мяч головой в сантиметрах от штанги. Но какой же моментище возник в начале второго тайма, и какой потрясающий сейв выдал Меньян, который не дал забить расстреливавшему ворота с пары метров Гатти!
Кто нашел в такой игре почти гениальное решение? Само собой, Модрич, который запустил мягкий пас за спины защитникам, и Келли толкнул в спину Хименеса. Но, наверное, и пенальти нужно было исполнять Луке, тогда как у проводящего шикарный сезон Пулишича дрогнули нервы, и мяч полетел выше цели. Получилась заявка на главную драму вечера, хотя с этим может поспорить Рафаэл Леау. Попытка португальца перебросить Ди Грегорио из центрального круга выглядела круто, а промах с линии площади ворот — кошмарно. В Неаполе и красно-желтой части Рима этой ничьей точно довольны.
Франция: фавориты без побед
«ПСЖ» получил подарок от конкурентов, которые синхронно оступились. Особенно удивил «Лион», который до 87-й минуты возглавлял таблицу лиги 1, однако в оставшееся до финального свистка время все перевернулось с ног на голову. Все сломалось после глупой потери «ткачей» на своей половине поля и невероятного рикошета. Так Эмерсонн забил свой первый мяч, а на шестой добавленной минуте он же образцово пробил головой при подаче корнера.
Что касается «Монако», то ничья монегасков с «Ниццей» не так удивительна. Во-первых, красно-белые отдали массу сил и эмоций на те же 2:2 в ЛЧ с «Манчестер Сити». Во-вторых, дерби — вещь непредсказуемая. В первом тайме хозяев дважды огорчил их воспитанник Софьян Диоп, но при этом «орлята» остались в меньшинстве и, в конце концов, получили два гола с пенальти от Ансу Фати. Испанец забил в четырех их пяти матчей за «Монако», записав на свой счет шесть результативных ударов! В отличие от Погба, он уже оправдывает надежды.
«ПСЖ» преследуют травмы, поэтому Луис Энрике старается беречь своих лидеров. В Лилле у парижан вышел фактически второй состава с Заиром-Эмери в удивительной роли флангового защитника. И только по истечению часа игры в бой были брошены Витинья, Хакими и Нуну Мендеш. В итоге португальскому латералю хватило семи минут, чтобы открыть счет. А если бы забил еще и Ли Кан Ин, парижский план получился бы идеальным.
Однако Озер, чье имя после трех отраженных пенальти (два перебивали) в ЛЕ теперь знают все, вытянул мяч из-под перекладины. Вратарь оставил «Лиллю» шансы на спасение, и развязка с точки зрения драматургии стала украшением тура. То, что бывший вратарь «догов» и недавний любимец местных болельщиков Шевалье не выручил — уже сюжет. Даже с поправкой на то, что мяч пролетел между ногами Лукаса Бералдо. Но куда круче, что забил экс-парижанин Этан Мбаппе. Да еще и на глазах всей семьи и аплодировавшего брату с трибун Килиана! Жизнь, действительно, лучший режиссер.
Статистика дня
3 раза «Эвертон» смог выиграть в 31 домашнем матче, где команда пропускала первой. И всякий раз «ириски» брали верх над «Кристал Пэлас».
3 из десяти пенальти не реализовал в ла лиге форвард «Барселоны» Левандовски. С момента переезда поляка в Испанию по числу осечек при подходах к точке он уступает только ветерану «Сельты» Аспасу и Муричи из «Мальорки» (по 4 промаха).
6 туров без побед — худший старт «Браги» с 2016 года.
30 очков набрал «Брайтон» в матчах, где «чайки» уступали в счете. Это лучшие показатели в АПЛ, начиная со старта прошлого сезона.
32 матча между «Миланом» и «Ювентусом» прошли, когда одной из команд руководил Массимилиано Аллегри. Он побил рекорд Джованни Трапаттони.
300 матчей провел за «Эвертон» в АПЛ голкипер Пикфорд. Он лишь второй английский вратарь, который достиг данной отметки, и должен побить рекорд «канонира» Дэвида Симена (325 игр).
