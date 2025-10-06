«Севилья» растерзала «Барселону», Мбаппе-младший на глазах Килиана оставил «ПСЖ» без победы, нули в битве «Юве» и «Милана»

«Рома» словно не обратила внимания на осечку в Лиге Европы и добилась волевой победы во Флоренции. Это лишь четвертый случай в истории клуба, когда «волкам» удается выиграть три первых гостевых матча нового чемпионата. Творцом воскресного успеха стал Соуле, который сполна реабилитировался за нереализованный во встрече с «Лиллем» пенальти. Для начала аргентинец сделал то, что, согласно статистике, он умеет лучше всех в серии А. Речь — об ударах из-за пределов штрафной. Именно так Соуле восстановил равновесие, отправив мяч в верхний угол. А потом после корнера в его исполнении мяч в ближний угол головой отправил Кристанте. Если «Фиорентина» проваливается под началом Стефано Пиоли, то Джан Пьеро Гасперини в режиме лайв вывел «Рому» на первое место.