Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes

При составлении рейтинга учитывались как заработная плата игроков (включая бонусы), так и доходы от внеигровой деятельности — спонсорские контракты, участие в мероприятиях
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») — $280 млн (230 млн на поле+50 млн вне поля);
- Лионель Месси («Интер Майами») — $130 млн (60+70);
- Карим Бензема («Аль-Иттихад») — $104 млн (100+4);
- Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — $95 млн (70+25);
- Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — $80 млн (60+20);
- Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — $60 млн (40+20);
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — $55 млн (35+20);
- Садио Мане («Аль-Наср») — $54 млн (50+4);
- Джуд Беллингем («Реал Мадрид») —$44 млн (29+15);
- Ламин Ямаль («Барселона») — $43 млн (33+10).
В мае Forbes признал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. По данным издания, за период с 1 мая 2024 по 1 мая 2025 года он заработал $275 млн. Bloomberg оценил состояние португальца в $1,4 млрд. Он стал первым футболистом, добравшимся до этой отметки.