Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом 2025 года по версии Forbes

При составлении рейтинга учитывались как заработная плата игроков (включая бонусы), так и доходы от внеигровой деятельности — спонсорские контракты, участие в мероприятиях и т. д. В общей сложности игроки, попавшие в список, заработали за год $945 млн. Forbes отмечает, что этот показатель снизился на 4% по сравнению с прошлым годом.