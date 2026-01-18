«Арсенал» и «Ливерпуль» оступились, Мбаппе выбил полтинник, Олисе перевернул игру «Баварии»

В какие-то моменты «Бернабеу» откровенно болел за «Леванте»! И никому не было дела до травмы отсутствовавшего в заявке Родриго, а то, что Альваро Арбелоа выставил самый молодой состав за последние 23 года (24 года и 236 дней), заметили только статистики. И все же Мадрид пришел в себя после перерыва, а Мбаппе реализовал самостоятельно заработанный пенальти и довел число голов в Ла лиге до 50. Трибуны сменили гнев на милость и уже искренне радовались неотразимому удару Рауля Асенсио после углового в исполнении Арды Гюлера. Винисиуса же, который не нашел слов для уволенного Хаби Алонсо, простили не все. В концовке аплодисменты в его адрес заглушил свист. Но его поддержали в момент отъезда со стадиона. В свою очередь Арбелоа принимает поздравления не только с первой победой в новой должности, но и с 43-м днем рождения.