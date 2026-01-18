«Арсенал» и «Ливерпуль» оступились, Мбаппе выбил полтинник, Олисе перевернул игру «Баварии»

Англия: «Челси» приблизился к топ-4
Встреча «Челси» и «Брентфорда» определяла — какая из команд продолжит погоню за первой четверкой. Цена ошибки была высока, и это был тот случай, когда все решали детали. Такие, как неправильное решение игрока гостей, который вместо очевидного удара предпочел отдать пас и загубил верный момент. Или сантиметры, решившие судьбу первого гола. Поначалу его не засчитали, однако ВАР подтвердил: Энцо Фернандес отдал идеальную передачу в штрафную, а вогнавший мяч под перекладину Жоау Педру не находился в офсайде.
В свою очередь Йенсен из отличной позиции не попал в дальний угол (мяч лишь задел штангу), а уже во втором тайме Санчес спас после выхода Шаде один на один. Правда, и синие должны были забивать второй гол, однако Гарначо ухитрился промахнуться с линии площади ворот. В конце концов, шансы «Брентфорда» на спасение похоронили отдавший неудачный пас к своим воротам Коллинз и не сумевший обработать мяч Келлехер. Вратарю пришлось сбивать Делапа, и Палмер, исполняя пенальти, поднял не побеждавший в чемпионате с 13 декабря «Челси» на шестое место. У Лиама Росеньора первая победа в АПЛ, а до лигочемпионского квартета — всего два очка.
«Ливерпуль» буквально висел на воротах «Бернли», но никак не мог забить. Даже когда Гакпо нарвался в штрафной на ногу Флорентину Луиша и заработал пенальти. Отправившийся к точке Собослаи едва не сломал перекладину. Но все же в концовке первого тайма впечатляющий проход Экитике вдоль линии поля закончился тем, что Джонс выкатил мяч Вирцу. Все лучше играющий немец забил во втором туре подряд, только для победы этого оказалось недостаточно. «Бернли» хватило короткого отрезка повышенной активности, по ходу которого Эдвардс резко пробил из-под Конате с довольно острого угла, и Алиссон не успел «сложиться». Красные же ответный штурм до ума не довели, а гол Экитике отменили. Команда Арне Слота хоть и осталась на четвертом месте, всего на одно очко опережает «МЮ».
Шон Дайч — где бы он ни работал — способен испортить жизнь любому сопернику, и «Арсенал» не стал исключением. Контролируя игру до перерыва, «канониры» так и не смогли забить, несмотря на наличие перспективных подходов. Отчасти сказывалось отсутствие ряда игроков, которые либо травмированы, либо получили паузу перед матчем ЛЧ с «Интером». Стоило же Сака появиться на поле, как его подача привела к первому попаданию гостей в створ в исполнении Райса.
Но если эта атака стала разминкой для вратаря, то потом Селс выдал сумасшедшее спасение после удара Сака головой и в броске вытянул мяч из дальнего угла. Насколько эффективны были джокеры, показывал и Мерино, который за отведенное время выиграл больше единоборств, чем любой игрок гостей за 90 минут (7). В том числе и это помогало оказывать постоянное давление, однако «Ноттингем» с ним справился. Шанс еще больше увеличить отрыв от «Ман Сити» упущен, но и семь очков — солидная фора для «Арсенала». Однако в воскресенье «Астон Вилла» имеет шанс приблизиться к лидеру на расстояние четырех баллов.
Испания: победа под свист и важный успех «Бетиса»
«Реал» даже на фоне предпоследней команды Ла лиги в первом тайме смотрелся уныло. Команда выглядела эмоционально раздавленной и явно находилась под впечатлением от приема, который устроили ей разгневанные болельщики. Винисиус Жуниор был в шоке под трибунами, когда услышал свист «Сантьяго Бернабеу» в момент объявления состава. Его успокаивали Мбаппе и тренер Антонио Пинтус.
Трудному ребенку и любимцу Флорентина Переса, которого фанаты призывали уйти в отставку, досталось больше всего. Бразилец подвергался самой сильной обструкции в момент получения мяча наряду с Вальверде и Беллингемом. Свист прекращался только в те моменты, когда владение переходило к «Леванте». А единственные, кого не освистали, — Мбаппе и Гонсало Гарсия. Имя последнего даже скандировали, когда он получил желтую карточку.
В какие-то моменты «Бернабеу» откровенно болел за «Леванте»! И никому не было дела до травмы отсутствовавшего в заявке Родриго, а то, что Альваро Арбелоа выставил самый молодой состав за последние 23 года (24 года и 236 дней), заметили только статистики. И все же Мадрид пришел в себя после перерыва, а Мбаппе реализовал самостоятельно заработанный пенальти и довел число голов в Ла лиге до 50. Трибуны сменили гнев на милость и уже искренне радовались неотразимому удару Рауля Асенсио после углового в исполнении Арды Гюлера. Винисиуса же, который не нашел слов для уволенного Хаби Алонсо, простили не все. В концовке аплодисменты в его адрес заглушил свист. Но его поддержали в момент отъезда со стадиона. В свою очередь Арбелоа принимает поздравления не только с первой победой в новой должности, но и с 43-м днем рождения.
Одно время «Бетис» и «Вильярреал» рассматривали как конкурентов за попадание в ЛЧ. Однако сейчас «подводники» третьи, тогда как зелено-белые находятся тремя строками ниже — на границе еврокубковой шестерки. Шансы команды Мануэля Пеллегрини оказаться в топ-4 скорее математические. Чаще приходится оглядываться назад — на разыгравшуюся после провального старта сезона «Сельту». Соответственно, субботняя игра была важнее для андалусийцев.
Повышенная активность хозяев была ожидаема, и во втором тайме она принесла результат. Защитник неудачно пытался прервать передачу Антони, а под рикошет удачно подстроился Руибаль. Профильный вингер не забывает атакующие навыки, превратившись в латераля. Сохранить преимущество «Бетису» помог Вальес, который ногой остановил удар Бьюкинена. В роли же невольного помощника выступил Санти Комесанья, совершивший необъяснимый прыжок сзади в ноги Ло Чельсо и мгновенно увидевший перед собой красную карточку. Контрольный выстрел в большинстве с дальней дистанции исполнил Пабло Форнальс. Важная победа «Бетиса», после которой можно для начала помечтать о том, чтобы обойти начавший оступаться «Эспаньол».
Италия: «Ювентус» забуксовал
В Удине лидер чемпионата чувствовал себя как дома и должен был забивать гораздо раньше, чем в середине первого тайма. Но такой красивой атаки стоило ждать. После паса в штрафную Пио Эспозито в касание пяткой отдал передачу Лаутаро Мартинесу, а тот, убрав финтом защитника, словно не заметил мешавших ему соперников и хладнокровно пробил в нижний угол. Особо стоит отметить соавтора взятия ворот, так как все три ассиста в нынешнем чемпионате Эспозито отдал своему капитану, и это лучшая на данный момент связка в Серии А наряду с Эстигором и Мартином из «Дженоа». Только генуэзцы находятся недалеко от зоны вылета, тогда как нерадзурри — единоличный лидер.
После серии из трех ничьих «Наполи» мощно начал игру против «Сассуоло», и это принесло быстрый гол. Лоботка, который обычно разрушает чужие атаки и конструирует свои, проявил себя в завершении. После того, как вратарь справился с ударом одноклубника, словак отправил отлетевший в район линии штрафной мяч под перекладину. Как оказалось, команда Антонио Конте выиграла по сценарию «Интера». Неаполитанцы не уступают дома в Серии А на протяжении 21 матча (+15=6). Это их лучший результат за почти девять с половиной лет.
В отличие от других топ-клубов, «Ювентус» относительно быстро забить не сумел, а назначенный после падения Миретти пенальти отменили после вмешательства ВАР. Время шло, давление на ворота «Кальяри» присутствовало, однако забить бьянконери не удавалось. Хуже того — хозяева выжали максимум из оригинального розыгрыша стандарта. Мяч был направлен к линии штрафной, откуда в касание неотразимо пробил Мадзителли. Туринцам же еще и не везло. Так, в концовке после удара Кенана Йылдыза мяч от соперника срикошетил в штангу. Сенсационная победа хозяев позволила им еще дальше отодвинуться от зоны вылета. Что до «старой синьоры», то теперь велик риск, что команда Лучано Спаллетти отпустит в отрыв занимающую четвертое место «Рому».
Германия: дортмундский триллер и возвращение Мусиалы
Слухи о непростых отношениях главного тренера «Боруссии» Нико Ковача и форварда сборной Германии Адейеми ходят давно. Тренер не скрывал недовольства неправильными решениями футболиста в некоторых матчах, но называл тему внутренним делом команды. Карим, в свою очередь, не в восторге от того, что не имеет твердого места в составе. После новогодней паузы он два раза вышел на замену суммарно на 22 минуты, однако после возвращения в старт проявил себя с самой лучшей стороны.
В концовке первого тайма Адейеми прострелил на Брандта, который впервые в карьере забил в четырех подряд матчах Бундеслиги. А после перерыва в быстрой контратаке уже Фабиу Силва вывел партнера на удар по пустым воротам. Все было идеально для Дортмунда, однако две подачи Смита со стандартов в течение десяти минут позволили «Санкт-Паули» отыграться. Особенно красиво смотрелся удар Джонса, с лета отправившего мяч под перекладину. И все же «Боруссия» смогла вырвать победу благодаря глупости защитника, который на углу штрафной попал по ноге Байеру, и решающий пенальти реализовал Эмре Джан.
Судьбу важнейший с точки зрения борьбы за место в лигочемпионской четверке игры решил результативный стандарт. В ситуации, когда все ждали от Бюргера навеса, мяч по крутой дуге перелетел не рассчитавшего траекторию Флеккена и завернул в дальний верхний угол. Проигравший все матчи в новом году «Байер» теперь только шестой, а «Хоффенхайм» поднялся в топ-4. Останутся ли «деревенские» в зоне ЛЧ, зависит от воскресного матча «Штутгарта».
«Бавария» не побеждала в Лейпциге в трех предыдущих матчах (три ничьих), и в субботу «быки» сделали заявку на продолжение беспроигрышной домашней серии. За полчаса показатель xG у хозяев превысил два ожидаемых гола. Забить же удалось один, когда на прострел Раума к площади ворот вылетел Ромулу. Бразилец мог отличиться гораздо раньше, однако гостей спас Нойер.
Меняться игра стала во втором тайме. Во-первых, хозяева стали в большей степени играть вторым номером. Во-вторых, «Бавария» стала лучше контролировать мяч с появлением на поле Киммиха. Как результат — ответный гол Гнабри, что стало заслугой блестяще сработавшего в прессинге Упамекано. Кроме того, статус спасателя перешел от Нойера к Гулачи. Впечатлило, как голкипер «сложился» после коварного рикошета от Орбана. Однако вратарь был бессилен, когда Кейн расстреливал ворота с подачи Олисе.
Отчасти Харри повезло, так как Баку мог ему помешать, но у защитника «поехала» нога, и он выключился из эпизода. В свою очередь Нойер продемонстрировал чудеса реакции, остановив удар вернувшегося с Кубка Африки Диоманде. Это был ключевой момент, а в концовке чемпионы покончили с магией Лейпцига. Главным на этом отрезке оказался Олисе. Он ассистировал Та, после чего, получив роскошную диагональ от Кейна через половину поля, выкатил мяч Павловичу, а потом забил сам. За последние 20 лет в Бундеслиге 3 ассиста после выхода на замену делал только Франк Рибери. Радостно же больше всего за человека, который отдал пас Олисе, ведь это был наконец-то вернувшийся в строй Мусиала. Джамал, необходимый сборной Германии на ЧМ-2026, впервые сыграл после травмы, которую он получил в июле на клубном чемпионате мира.
Франция: «Ланс» остается первым
«Ланс» на старте второго круга провел довольно бессодержательный первый тайм против находящегося в зоне вылета «Осера». Если кроваво-золотые рассчитывали победить малой кровью, то в перерыве Пьер Саж привел команду в чувство. В игре хозяев появилась острота, и перед собственной заменой Саид успел открыть счет. Приняв в центре штрафной подачу Сарра, форвард вторым касанием с полулета вогнал мяч в сетку. При должной реализации хозяева могли выиграть и с крупным счетом, однако и одного гола хватило для восьмой подряд победы в Лиге 1. Новый клубный рекорд — приятный бонус к возвращению на первое место, которое в течение суток занимал выигравший в пятницу «ПСЖ». Еще одно достижение «Ланса» — 10 выигрышей с учетом всех турниров. Opta пояснила, что это тоже уникальный результат. В 1960 году на столь же успешном отрезке один выигрыш был присужден по большему числу угловых, и в статистике данный результат должен учитываться как ничья.
«Марсель» гарантировал себе сохранение третьего места по итогам тура, да еще и оторвался от проигравшего в пятницу «Лилля». Навязать реальную конкуренцию «Лансу» и «ПСЖ» команде Роберто Де Дзерби будет непросто, но важно остаться в тройке, что гарантирует попадание в основной этап следующей ЛЧ. В гостях у «Анже» провансальцы за тайм забили четыре мяча, фактически превратив вторую половину матча в формальность. По ходу ударного отрезка Гринвуд успел войти в историю «Марселя» как первый футболист, забивший более 20 мячей в двух первых сезонах. Данной отметки он достиг неожиданным ударом в ближний угол после «стеночки» с Эмерсоном.
Статистика дня
2 раза в последних пяти матчах за «Реал» забил защитник Рауль Асенсио. До этого у него не было ни одного мяча в 63 предыдущих играх.
4 последних победы над «Манчестер Сити» в АПЛ были одержаны «МЮ» под началом разных тренеров. До Майкла Кэррика по разу выиграли Уле Гуннар Сульшер (2021), Эрик тен Хаг (2023) и Рубен Аморим (2024).
10 матчей не побеждал в АПЛ «Вест Хэм» до встречи с «Тоттенхэмом». Туром ранее — и тоже в игре со «шпорами» — «Борнмут» прервал одиннадцатиматчевую безвыигрышную серию.
11 домашних матчей не уступает в АПЛ «Сандерленд». Прошлый раз так удачно выходец из Чемпионшипа играл в турнире-1992/93, когда дома непобедимым оставался «Ипсвич».
13 лет голами за «Аякс» отмечается полузащитник Классен. Он повторил достижения Йохана Кройфа и Данни Блинда. Выше только Шак Сварт (17) и Пит Кейзер (14).
18 голевых передач отдал в АПЛ Педро Порро — лучший защитник-ассистент в истории «Тоттенхэма».
43 очка после 18 туров набрал «Ланс». На данном отрезке это повторение максимального показателя соперника «ПСЖ» в катарскую эпоху. Такой же результат в сезоне-2016/17 был у «Ниццы».
53 матча потребовалось Мбаппе, чтобы забить 50 мячей в Ла лиге. В XXI веке быстрее до данной отметки в «Реале» добирался только уложившийся в 51 игру Криштиану Роналду.
Автор: Андрей Кузичев