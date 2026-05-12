Возвращение Паса в «Реал», замена Салаху в «Ливерпуле» и новый опорник для «МЮ». Кого летом ждут в топ-клубах

Сколько событий сейчас в футболе! Развязки в национальных чемпионатах, грядущие финалы еврокубков, а через месяц уже стартует ЧМ-2026. В этой суматохе легко забыть, что уже в середине июня откроется трансферное окно в Англии, а к июлю вся Европа окончательно выйдет на рынок.
Крупных сделок будет немало. А на чемпионате мира многие футболисты точно удивят мир и за серьезные деньги перейдут в более статусные клубы.
Некоторые сделки уже оформлены заранее. Например, вингер «Спортинга» Жеовани Кенда в следующем сезоне будет играть за «Челси», а центральный защитник «Ренна» Жереми Жаке окажется в «Ливерпуле». Здесь же мы расскажем о тех, чья судьба пока неизвестна, но о ком уже месяцами пишут инсайдеры, связывая их с топ-клубами.
Ян Диоманде, «Лейпциг»
Возможные покупатели: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Бавария»
19-летний вингер «Лейпцига» сейчас, пожалуй, один из самых желанных молодых игроков для топ-клубов. Еще в прошлом году ивуариец играл в «Леганесе», а теперь стал одним из самых ярких футболистов Бундеслиги. Во всех турнирах он провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
Одно из его главных качеств — умение почти одинаково эффективно играть и справа, и слева. Изначально Ян чаще выходил левым вингером и смещался в центр под правую рабочую ногу. Но в «Лейпциге» он регулярно действует справа и тоже чувствует себя там очень комфортно.
Главным претендентом на футболиста, вероятно, стоит считать «Ливерпуль». Мерсисайдцам в ближайшее время может понадобиться правый вингер, особенно в контексте ухода Мохамеда Салаха. Диоманде выглядит логичным вариантом, так как он может играть справа, но при необходимости способен выйти и слева, где «Ливерпулю» тоже иногда не хватает свежего атакующего решения. Если у Яна получится адаптироваться к АПЛ, он вполне может стать одним из самых зрелищных игроков чемпионата благодаря великолепному дриблингу, скорости и удару.
При этом «Лейпциг» не торопится прощаться с Диоманде, особенно перед будущей лигочемпионской кампанией. План немецкого клуба состоит в том, чтобы оставить Яна еще на один сезон и, возможно, позже получить еще более выгодное предложение. Цена уже сейчас приближается к 100 миллионам евро. Однако если кто-то предложит такую сумму уже ближайшим летом, «Лейпцигу» будет трудно отказаться.
Нико Пас, «Комо»
Возможный покупатель: «Реал»
«Реал» продал Нико Паса в «Комо» еще в 2024 году всего за шесть миллионов евро. Сейчас 21-летний полузащитник оценивается Transfermarkt уже в 65 миллионов, но у мадридцев есть возможность вернуть своего воспитанника примерно за 10 миллионов евро. Именно такие условия были прописаны при его переходе в итальянский клуб.
Сделка выглядит слишком выгодной для «Реала», чтобы от нее отказываться. Нико проводит потрясающий сезон: за 40 матчей он набрал 20 голевых действий, забив 13 мячей и отдав 7 ассистов. Сейчас он центральная фигура «Комо», одной из самых удивительных команд Серии А.
При этом и спортивный блок «Комо», и главный тренер Сеск Фабрегас надеются удержать Паса еще на один сезон. Итальянский клуб уже обеспечил себе выход в еврокубки и все еще сохраняет шансы зацепиться за Лигу чемпионов. То есть Нико может получить опыт на высоком уровне, не покидая команду, где вокруг него уже выстроена вся игра.
Да и в самом «Реале» пока не совсем понятно, куда ставить Паса. Аргентинец может играть на позиции «десятки», справа, а также в роли «ложной девятки», но место в основе сливочных ему не гарантируют. Наверняка аргентинец будет часто выходить со скамейки, но это не сравнится с той центральной ролью, которую он уже получил в «Комо».
Так что за этой историей точно стоит следить. При этом «Реалу» все равно выгодно вернуть своего воспитанника либо этим летом, либо в следующем году. Даже с экономической точки зрения это почти очевидное решение, ведь клуб может получить сильного игрока за сумму гораздо ниже рыночной, а в будущем при необходимости перепродать его уже совсем за другие деньги.
Эллиот Андерсон, «Ноттингем»
Возможные покупатели: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»
23-летний английский полузащитник проводит лучший сезон в карьере и уже выглядит одним из самых интересных хавбеков АПЛ. Его главный козырь — объем. Андерсон атлетичен, вынослив и делает тонну оборонительной работы. При этом он полезен не только без мяча. У Эллиота хороший пас, он исполняет стандарты и иногда даже подходит к 11-метровой отметке.
Но владелец «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис жестко ведет себя на трансферном рынке и не отпускает лидеров просто так. Достаточно вспомнить историю с Морганом Гиббс-Уайтом, который прошлым летом был в шаге от перехода в «Тоттенхэм», но затем неожиданно продлил контракт со своим клубом. За Андерсона Маринакис точно поборется и попросит очень большие деньги. Речь может идти о сумме свыше 100 миллионов фунтов.
Наверняка многим покажется, что это слишком много за такого игрока, но таковы реалии рынка АПЛ. Андерсон все еще молод, к тому же он англичанин. Им интересуется ряд топ-клубов Премьер-лиги, но если платить придется действительно много, такую сделку, вероятно, сможет потянуть только «Манчестер Сити».
Для «Сити» Андерсон может стать вариантом на замену Бернарду Силве, который уже объявил об уходе летом. Англичанин способен составить пару в опорной зоне с Родри или Нико Гонсалесом. Другое дело, что Эллиот даже близко не обладает такой тонкой техникой, как Силва. Поэтому, если этот трансфер состоится, можно будет ожидать, что игра «Сити» продолжит становиться менее «гвардиоловской».
Адам Уортон, «Кристал Пэлас»
Возможные покупатели: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Манчестер Сити»
В отличие от Эллиота Андерсона и многих других английских полузащитников, Адам Уортон скорее разрушает стереотипы. Это глубинный плеймейкер, который способен управлять игрой команды, связывает оборону с атакой, а также вскрывает линии соперника проникающими передачами. Такие игроки, особенно с британским паспортом, всегда в дефиците.
Уже прошлым летом Уортон попал на радары топ-клубов. Среди них был даже «Реал», который тогда тренировал Хаби Алонсо. Как раз в его систему Уортон мог бы вписаться идеально. Но сейчас в Мадриде ситуация менее понятная, поэтому, если Адам и перейдет, то скорее в один из топ-клубов Англии. Хотя если мадридцы решат продать кого-то из пары Тчуамени и Вальверде, англичанин наверняка окажется среди главных кандидатов на замену.
Уортон подошел бы и «Ливерпулю», которому нужна глубина в опорной зоне, особенно на фоне не самых удачных сезонов Райана Гравенберха и Алексиса Макаллистера. Для «Манчестер Сити» Адам тоже выглядит логичным вариантом, особенно если не получится оформить трансфер Андерсона.
Опорные полузащитники нужны и «Манчестер Юнайтед», хотя клубу, вероятно, больше пригодился бы игрок оборонительного плана, который составил бы сбалансированную пару с Коби Майну. Перед возвращением в Лигу чемпионов манкунианцы вполне могут захотеть усилить позицию и получить больше возможностей для ротации состава.
Магнес Аклиуш, «Монако»
Возможные покупатели: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Тоттенхэм»
Французский полузащитник уже не первый год входит в число самых талантливых игроков Лиги 1. Однако стоит признать, что на фоне проблем «Монако» разговоров о самом Аклиуше стало меньше.
Позиция 24-летнего француза — где-то между правым вингером и атакующим полузащитником. Чаще всего он предпочитает действовать на правом полуфланге. Это очень тонкий игрок, способный быть главным креативным оружием команды. Поэтому он вполне может быть интересен «Ливерпулю» как еще одна опция на правое крыло атаки.
Уже сейчас можно представить его связку с Джереми Фримпонгом. Аклиуш будет смещаться с правого фланга в центр, а голландец получит пространство для рывков вперед и будет обеспечивать ширину атаки.
При этом журналисты портала GFFN считают, что Аклиуш с большой вероятностью может оказаться и в «ПСЖ». Столичный клуб редко проходит мимо игроков такого типа, особенно если они уже зарекомендовали себя в чемпионате Франции. Сообщается, что Магнеса высоко ценит Луис Энрике, а переход в парижскую команду является наиболее предпочтительным для самого футболиста. Хотя конкуренция там, конечно, будет куда выше.
Если раньше Аклиуша оценивали ближе к 80 миллионам евро, то сейчас его цена, по слухам, опустилась до 50−60 миллионов. Это повышает вероятность трансфера. Именно поэтому есть вариант, при котором Магнес перейдет не в «Ливерпуль» или «ПСЖ», а в клуб статусом чуть ниже. Здесь стоит отметить «Тоттенхэм», которому очень нужны креативные атакующие игроки, а также «Астон Виллу» и «Ньюкасл».
Энтони Гордон, «Ньюкасл»
Возможные покупатели: «Бавария», «Арсенал», «Челси»
Один из самых быстрых игроков Европы Энтони Гордон близок к переходу в топ-клуб этим летом. Косвенно об этом может говорить тот факт, что он не принимал участия в двух последних матчах «Ньюкасла». Хотя пока не до конца понятно, есть ли у него травма, или причина отсутствия связана с чем-то другим. Возможно, как раз с тем, что готовится его трансфер.
Изначально Гордон был одним из главных игроков в долгосрочных планах «Ньюкасла». Но неудачный сезон в чемпионате Англии и отсутствие еврокубков в следующем могут вынудить клуб расстаться с некоторыми ключевыми футболистами. Среди них есть и Энтони, который прогрессирует из года в год и уже дорос до уровня игрока, способного забивать по 10 мячей за сезон в Лиге чемпионов.
Sky Sports на днях сообщил, что Энтони очень интересен «Баварии». Да, на позиции левого вингера у мюнхенцев уже есть Луис Диас, который проводит отличный сезон. Но глубины в атаке «Баварии» все равно не хватает. Гордон также показал, что может выступать в роли центрального нападающего, а это стало бы хорошим подспорьем для немцев, поскольку вряд ли они собираются выкупать арендованного Николаса Джексона.
Энтони хорошо подошел бы и «Арсеналу». Позиция левого вингера, пожалуй, одна из немногих, где лондонцам в ближайшее время действительно нужно усиление. В остальном состав у команды прекрасно укомплектован.
От Гордона наверняка не отказался бы и «Челси». Но поскольку синие, как и «Ньюкасл», скорее всего, не попадут в Лигу чемпионов, вряд ли такой переход станет приоритетным вариантом для самого англичанина.
Родриго Мора, «Порту»
Возможные покупатели: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл»
19-летний португальский полузащитник — один из самых перспективных талантов своего поколения. Он регулярно играет за «Порту» уже второй сезон подряд. Мора может быть и «десяткой», и атакующей «восьмеркой», и даже оттянутым форвардом. С точки зрения стоимости это чуть ли не главный актив португальской лиги и будущий важный игрок сборной.
При этом стоит отметить, что главный тренер команды Франческо Фариоли очень любит ротацию, поэтому в этом сезоне Мора далеко не всегда выходил в стартовом составе. Итальянский специалист к тому же является очень системным тренером с четко предписанными ролями для игроков, и Родриго в такой структуре стало тесно. Из-за этого у него просела статистика. Если в прошлом сезоне он забил 10 голов, то в этом только шесть, хотя сыграл больше матчей.
Родриго недавно переподписал контракт с «Порту», в котором прописаны отступные — 70 миллионов евро. Разные инсайдеры связывали его с большим количеством топ-клубов, от «ПСЖ» до «Реала», но в последнее время среди главных претендентов стоит выделить «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Как это часто бывает с португальскими клубами, переговоры о стоимости могут быть долгими. Речь будет идти не только об общей сумме, но и о бонусах, а также о том, какая часть будет выплачена сразу, а какая позже.
Конечно, Мора вполне может остаться в «Порту» еще на один сезон. Но кажется, что для его развития уже нужна команда, которая предоставит ему больше свободы в движении и принятии решений.
Прочие слухи
Вообще в эту статью можно было бы добавить примерно половину молодых полузащитников из АПЛ. «Манчестер Юнайтед» готовится к довольно серьезной закупке перед Лигой чемпионов, в первую очередь ему нужен футболист в центр поля. Среди возможных вариантов называются Матеуш Фернандеш из «Вест Хэм», Алекс Скотт из «Борнмута» и Карлос Балеба из «Брайтона», который уже был близок к переезду в Манчестер прошлым летом.
В случае вылета «Вест Хэм» из АПЛ доступной целью может стать не только Фернандеш, но и многолетний лидер команды Джаррод Боуэн. Из топ-клубов им интересуется «Ливерпуль», опять же с прицелом на замену Мохамеда Салаха.
Центральные защитники остаются дефицитной позицией на рынке, особенно если говорить об игроках, подходящих современным топ-клубам. Такие футболисты должны обладать не только широким оборонительным потенциалом, но и хорошим пасом, а также качественным чтением игры. В центральных защитниках особенно заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль».
Среди слухов фигурирует португальский защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу, которого связывают с топ-клубами уже года три. Есть и Нико Шлоттербек из дортмундской «Боруссии». Правда, немец недавно переподписал контракт с клубом, но в соглашении прописана специальная сумма выкупа, которая будет действовать уже с лета 2026 года. Сумма составляет 50−60 миллионов евро, но пункт распространяется только на «Реал», «Ливерпуль» и еще один неназванный клуб.
Среди центральных защитников также называются Усман Диоманде из того же «Спортинга» и Лука Вушкович, который провел великолепный сезон в аренде за «Гамбург», но принадлежит «Тоттенхэму». Впрочем, если «шпоры» останутся в АПЛ, Вушковича могут и сохранить. Глубина состава в этой линии лондонцам точно нужна.
Андрей Антсон