Тренеру сборной Мексики разбили голову пивной банкой

«Ничего, ничего, это футбол. Гондурас заслужил победу, он был лучше нас в некоторых аспектах, мне ничего не остаётся, кроме как поздравить их и попытаться поднять дух моей команды. Другое дело, что нет смысла даже упоминать об этом инциденте, потому что это футбол, а я не из тех, кто жалуется», — приводит слова Агирре ESPN.