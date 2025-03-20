Дзюба покинул расположение сборной России перед матчем с командой Замбии

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре со сборной Гренады Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.