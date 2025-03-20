Дзюба покинул расположение сборной России перед матчем с командой Замбии

Сборы национальной команды проходят в подмосковном Новогорске. Также расположение сборной покинули полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре со сборной Гренады Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В среду сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Гренады в товарищеском матче. Дзюба забил 31-й гол за национальную команду и обошел Александра Кержакова по этому показателю. Следующий матч национальная команда проведет 25 марта против сборной Замбии на стадионе «Динамо» в Москве, начало — 20:00 мск.