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Дзюба покинул расположение сборной России перед матчем с командой Замбии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу нападающий Артем Дзюба покинул расположение национальной команды перед матчем с замбийцами. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Сборы национальной команды проходят в подмосковном Новогорске. Также расположение сборной покинули полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков.

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав. В игре со сборной Гренады Александр Солдатенков провёл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В среду сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Гренады в товарищеском матче. Дзюба забил 31-й гол за национальную команду и обошел Александра Кержакова по этому показателю. Следующий матч национальная команда проведет 25 марта против сборной Замбии на стадионе «Динамо» в Москве, начало — 20:00 мск.

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