Хакими не делал заявлений об отказе от Кубка Африки? Похоже, ганские и нигерийские СМИ запустили фейк

«Мама посоветовала мне отказаться от Кубка Африки. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть финал, но мы упустили его. Таков футбол: иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сенегал честно обыграл нас и заслужил победу. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали. Я уважаю решение КАФ, но официально отказываюсь от трофея. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — приводят слова Ашрафа африканские СМИ.