Хакими не делал заявлений об отказе от Кубка Африки? Похоже, ганские и нигерийские СМИ запустили фейк

Правдивость разлетевшихся по Сети слов капитана сборной Марокко Ашрафа Хакими о том, что он отказывается от Кубка Африки, — под большим вопросом. Защитник пока не делал столь громких заявлений, а источники, приводящие цитату, — это СМИ из Нигерии и Ганы. Похоже, они просто запустили фейк.
Откуда взялся фейк
Материалы с комментарием Хакими о присуждении титула Марокко, на которые ссылаются разные издания и многочисленные Telegram-каналы, появились на порталах Аkelicious из Нигерии и Citi Sports из Ганы. Указано, что игрок якобы последовал совету матери и отказался от трофея.
«Мама посоветовала мне отказаться от Кубка Африки. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои товарищи по команде сделают то же самое. У нас был шанс выиграть финал, но мы упустили его. Таков футбол: иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. Сенегал честно обыграл нас и заслужил победу. Было бы несправедливо портить им радость после всей той тяжелой работы, которую они проделали. Я уважаю решение КАФ, но официально отказываюсь от трофея. Я не выигрывал Кубок африканских наций 2025 года. Еще раз поздравляю Сенегал», — приводят слова Ашрафа африканские СМИ.
На данный момент достоверные источники не цитировали эти слова. Сам Хакими не делал подобных заявлений: нет информации о каких-либо подтвержденных интервью или пресс-конференций футболиста, а также постов в его социальных сетях. Молчат и СМИ стран — участников финального матча Марокко — Сенегал.
Почему Хакими якобы упоминает маму?
В материале африканских журналистов Ашраф признается, что принял решение сделать заявление после совета мамы. Вероятно, такое решение авторов должно было добавить словам достоверности, ведь она играет очень важную роль в жизни защитника «ПСЖ».
Широкой общественности об этом стало известно еще в 2023 году во время бракоразводного процесса Хакими с актрисой Хибой Абук. Как сообщали СМИ, тогда супруга пыталась отсудить у марокканца более половины имущества, но у нее ничего не вышло: оказалось, что футболист все оформлял на мать.
В интервью подкасту ABtalks в 2025 году Ашраф объяснял: «С тех пор как я начал зарабатывать деньги в юном возрасте, моя мать управляет всем. Она помогала мне делать правильный выбор, когда я не знал, как распоряжаться финансами. Это не имело ничего общего с браком или разводом, так было всегда».
Влияние Саиды Мох на сына не ограничивается финансами. По словам Хакими, он полностью доверяет матери и всегда советуется с ней по любым вопросам. Поэтому решающим ее совет мог стать и в этот раз, подумали авторы статей.
Скандальное решение КАФ
О скандальном решении Конфедерации африканского футбола (КАФ) стало известно 17 марта — в организации выступили с заявлением о том, что удовлетворили апелляцию Марокко и лишили Сенегал чемпионского титула. Причина разбирательств — спорный эпизод в концовке встречи: на 90+8-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу Марокко за фол на Браиме Диасе, после чего главный тренер сенегальцев Пап Тиав увел команду с поля. Позднее футболистов из подтрибунного помещения вернул капитан Садио Мане, игра продолжилась и завершилась победой Сенегала (1:0). Футбольная федерация Марокко подала апелляцию на результат матча, рассмотрев которую, КАФ присудила победу стране — хозяйке турнира со счетом 3:0.
В Сенегале были в ярости: местная федерация футбола назвала решение о пересмотре результата беспрецедентным и пообещала оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). В правительстве страны также призвали провести международное расследование в отношении КАФ на предмет коррупции.
«Ставя под сомнение результат, достигнутый по итогам встречи, которая была проведена в соответствии с правилами и выиграна с их соблюдением, КАФ наносит серьезный удар по собственному авторитету, а также по законному доверию, которое африканские народы возлагают на континентальные спортивные институты. Сенегал не потерпит, чтобы административное решение перечеркнуло самоотдачу, заслуги и спортивное мастерство», — указано в заявлении.
Президент КАФ Патрис Мотсепе вскоре прокомментировал скандал. Он признал, что инцидент подрывает доверие к работе организации.
«Я выражал разочарование в связи с инцидентами, произошедшими во время матча. То, что случилось, подрывает доверие к той хорошей работе, которую КАФ вела на протяжении долгих лет, к принципам честности. Мы имеем дело с подозрениями и недоверием. Это то, что досталось нам в наследство от прошлого», — сказал Мотсепе в видеообращении, опубликованном пресс-службой организации.
В Марокко тем временем приветствовали решение апелляционного комитета. «Данный вердикт подтверждает верховенство регламента и обеспечивает правовую стабильность, необходимую для проведения международных турниров. Удовлетворение нашей апелляции доказало, что в ходе первоначального разбирательства общепринятые нормы были нарушены», — отмечалось в пресс-релизе футбольной федерации страны (FRMF).
Автор: Егор Сергеев